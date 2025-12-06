Απέκλεισαν την Αθηνών – Λαμίας οι αγρότες της Φθιώτιδας

Σε πλήρη αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου, προχώρησαν οι αγρότες της Φθιώτιδας, έπειτα από μαζική κινητοποίηση.

Κομβόι τρακτέρ από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, τον Μώλο, τις Θερμοπύλες, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν στον κόμβο, όπου εκατοντάδες μηχανήματα κύκλωσαν την περιοχή.

Λίγο μετά τις 13:00 το Σάββατο 06/12, οι συγκεντρωμένοι αγρότες κατάφεραν να παρακάμψουν το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Περισσότερα από 300 τρακτέρ έχουν ήδη παραταχθεί επάνω στην Εθνική Οδό, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα βρίσκονται στους παράδρομους σε αναμονή για ενίσχυση του αποκλεισμού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγρότες βρίσκονται σε συνεννόηση με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κινηθούν προς το σημείο ακόμη 100 τρακτέρ, τόσο για ενίσχυση του μπλόκου όσο και για αποκλεισμό των παραδρόμων.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλες περιοχές της Φθιώτιδας.

«Ηρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, επιβεβαιώνοντας το κλίμα αποφασιστικότητας που επικρατεί στους συγκεντρωμένους, οι οποίοι εμφανίζονται έτοιμοι να σκληρύνουν τη στάση τους.

Οι επιπτώσεις για τους οδηγούς είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Η διαδρομή των περίπου 25 χιλιομέτρων από τη Λαμία έως τα διόδια της Αγίας Τριάδας απαιτούσε περισσότερες από τρεις ώρες, καθώς η κίνηση διεξάγεται μέσω στενών παράδρομων, συχνά με μία λωρίδα κυκλοφορίας και συνεχή εμπόδια λόγω των αγροτικών μηχανημάτων.

Στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες Παρασκευή 05/12, ενώ για την Κυριακή 07/12 προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κυκλοφορία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας εξελίσσεται με σημαντικές δυσκολίες.

