Συνεχείς οι παρενοχλήσεις από ρωσικά υποβρύχια στη Βαλτική

Το πολεμικό ναυτικό της Σουηδίας συναντά ρωσικά υποβρύχια στη Βαλτική Θάλασσα σε «σχεδόν εβδομαδιαία» βάση, όπως δήλωσε ο επικεφαλής επιχειρήσεών του, προειδοποιώντας ότι προετοιμάζεται για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των περιστατικών σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ανακωχής στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο πλοίαρχος Μάρκο Πέτκοβιτς είπε ότι η Μόσχα «ενισχύει συνεχώς» την παρουσία της στην περιοχή και ότι οι θεάσεις των σκαφών της αποτελούν πλέον ένα τακτικό φαινόμενο για το σουηδικό ναυτικό. «Είναι πολύ συνηθισμένο», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των περιστατικών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη γκάμα απειλών, όπως ύποπτες υβριδικές επιθέσεις με drones, πιθανό σαμποτάζ υποθαλάσσιων υποδομών και μια σταθερή ροή γηρασμένων δεξαμενόπλοιων της λεγόμενης σκιώδους αρμάδας, που μεταφέρουν ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Πριν από μικρό χρονικό διάστημα ο βρετανός υπουργός Αμυνας δήλωσε ότι ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο είχε εισέλθει σε βρετανικά ύδατα και έστρεψε λέιζερ σε στρατιωτικούς πιλότους, προειδοποιώντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια «νέα εποχή απειλών» από εχθρικά κράτη.

Η Σουηδία φιλοξένησε πρόσφατα μια μεγάλη άσκηση υποβρυχιακού πολέμου του ΝΑΤΟ, την Playbook Merlin 25, με τη συμμετοχή εννέα χωρών, μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Γερμανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ. Εκατοντάδες στελέχη εξασκήθηκαν στον εντοπισμό υποβρυχίων στις μοναδικές συνθήκες της Βαλτικής, προετοιμαζόμενοι για πιθανές υποβρύχιες επιθέσεις.

Το ανώμαλο υποθαλάσσιο τοπίο της Βαλτικής κοντά στη Σουηδία δυσχεραίνει τον εντοπισμό υποβρυχίων, καθώς αυτά μπορούν να κρυφτούν.

Ο Πέτκοβιτς είπε ότι η Ρωσία αυξάνει τις δυνατότητές της, παράγοντας ένα υποβρύχιο κλάσης Kilo ετησίως στην Αγία Πετρούπολη και τον θύλακα του Καλίνινγκραντ, μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας. «Μόλις τεθεί σε ισχύ μια κατάπαυση πυρός ή ανακωχή στην Ουκρανία, το μόνο που μπορεί κανείς να εκτιμήσει —και εμείς το εκτιμούμε— είναι ότι η Ρωσία θα ενισχύσει τις δυνατότητές της στην περιοχή», είπε. «Αρα το σουηδικό ναυτικό πρέπει να συνεχίσει να μεγαλώνει και να επικεντρώνεται στη συνολική εικόνα».

Εξέφρασε επίσης ανησυχίες για τη σκιώδη αρμάδα των ρωσικών δεξαμενόπλοιων με πολιτική σημαία και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτά τα πλοία να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση drones.

«Η σκιώδης αρμάδα από μόνη της δεν αποτελεί στρατιωτικό πρόβλημα, αλλά μπορεί να επηρεάσει τις χώρες μας από στρατιωτική άποψη», υποστήριξε.

