Ελληνικός Χρυσός: Σταθερή πρόοδος για το έργο στις Σκουριές

Το στρατηγικής σημασίας έργο χρυσού και χαλκού στις Σκουριές της ΒΑ Χαλκιδικής, που υλοποιείται από την Ελληνικός Χρυσός, προχωρά σταθερά και εντός χρονοδιαγράμματος. Με τρέχουσα επένδυση ύψους 1,06 δισ. δολαρίων και με μέση ετήσια παραγωγή 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατ. λιβρών χαλκού, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Παράλληλα, φιλοδοξεί να τοποθετήσει τη χώρα στον διεθνή χάρτη πρώτων υλών, κρίσιμων τόσο για την ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση, όσο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη data centers και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνολική πρόοδος κατασκευής ανερχόταν σε 86% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025, καταδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια στην εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος. Το συνολικό κεφάλαιο που επενδύθηκε στο έργο των Σκουριών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, ανήλθε σε 137,7 εκατ. δολάρια, ενώ αθροιστικά το πρώτο ενιάμηνο του έτους, επενδύθηκαν 338,6 εκατ. δολάρια.

Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χρυσού-χαλκού παραμένει προγραμματισμένη για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την έναρξη της εμπορικής παραγωγής να ακολουθεί στα μέσα του ίδιου έτους. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές, μέσα από το παρακάτω βίντεο:

Από τις επιμέρους εγκαταστάσεις του έργου, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη μονάδα επεξεργασίας μεταλλεύματος, τον πρωτογενή θραυστήρα, τις δεξαμενές καθίζησης και την ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων. Ο ρυθμός προόδου της υπόγειας ανάπτυξης επιταχύνεται, με μέσο όρο τα 400 μέτρα τον μήνα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο των εργασιών κατασκευής της εγκατάστασης αφύγρανσης μεταλλευτικών καταλοίπων (τελμάτων), που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες του είδους, μέσα από το παρακάτω time-lapse βίντεο:

Στις Σκουριές απασχολούνται σήμερα περί τα 2.000 άτομα, ενώ συνολικά, το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικός Χρυσός (άμεσο και εργολαβικό) ξεπερνά τους 3.500 εργαζομένους, με το 14,2% αυτών να είναι γυναίκες.

Με την έναρξη παραγωγής στις Σκουριές το 2026, η Ελλάδα αποκτά μια νέα πηγή στρατηγικών πρώτων υλών, ενισχύοντας την παραγωγική της βάση, την εξωστρέφεια και τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά ορυκτών πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News