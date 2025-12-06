Μητσοτάκης προς αγρότες: Ελάτε με συγκεκριμένα αιτήματα

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου περιοδεύει.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να έλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σε ό,τι αφορά στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό ο πρωθυπουργός είπε ότι «επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες. Σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους συνταξιούχους που τα χρόνια των μνημονίων υπέστησαν πολλές μειώσεις στις αποδοχές τους δηλώνοντας ότι «εντός των επόμενων δύο ετών τελειώνει η προσωπική διαφορά».

Μιλώντας για την ελληνική οικογένεια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα μέτρα στήριξής της. «Εμείς στη Νέα Δημοκρατία θεωρούμε την οικογένεια το κύτταρο της κοινωνίας» γι’ αυτό όπως είπε «για πρώτη φορά μειώνουμε σημαντικά τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την στήριξη στη νεολαία ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως πρωτοποριακό το μέτρο που έχει ήδη εξαγγελθεί για την φορολογική ελάφρυνση και συγκεκριμένα το γεγονός ότι «όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών, από 1/1/2026 δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος».

Μιλώντας για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες. Όμως, όπως κι αν το δει κανείς, έχουμε καταφέρει αυτά τα τελευταία 6,5 χρόνια να κάνουμε σημαντικά βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».

Σχετικά με την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων τόνισε ότι «σε δύο εβδομάδες από τώρα, στα ναυπηγεία του Λοριάν θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες με τον Κίμωνα, ο οποίος θα καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις αρχές του 2026».

Και όπως τόνισε, «η Ελλάδα σήμερα μπορεί να ενισχύει την αποτρεπτική της δυνατότητα, παράγοντας ταυτόχρονα πρωτογενή πλεονάσματα, αυξάνοντας την αξιοπιστία της στο εξωτερικό, προσελκύοντας επενδύσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα έχοντας τη δημοσιονομική δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες έμπρακτα απέναντι στο πραγματικό πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας».

