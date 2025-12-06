Ζάκυνθος: Νεκρό παιδί δύο ετών μετά από επίθεση σκύλου

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου από τον θάνατο του δίχρονου παιδιού στον χωρίο Άγιος Λέοντας, μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από σκύλο της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο παιδί βρισκόταν μαζί με τον σκύλο στο σπίτι, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει σε ολόκληρο σώμα και τον λαιμό με αποτέλεσμα να χάσει πολύ αίμα.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Το σπίτι όπου μένει η οικογένεια βρίσκεται λίγο έξω από το χωρίο Άγιος Λέοντας, ενώ οι γονείς του παιδιού φαίνεται είναι φιλόζωοι καθώς φιλοξενούσαν στο σπίτι τους αδέσποτα της περιοχής.

