Εικόνες: Ο «Κίμων» στον Ναύσταθμο

Η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου Belharra, ο «Κίμων», έφτασε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας το πρωί της Πέμπτης σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και στρατηγικό μήνυμα. Για σχεδόν δυόμισι ώρες, η προσοχή στράφηκε στο νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, που σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας σε μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος και επιχειρησιακής αντίληψης