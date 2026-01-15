Εικόνες: Ο «Κίμων» στον Ναύσταθμο

Η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου Belharra, ο «Κίμων», έφτασε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας το πρωί της Πέμπτης σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και στρατηγικό μήνυμα. Για σχεδόν δυόμισι ώρες, η προσοχή στράφηκε στο νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, που σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας σε μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος και επιχειρησιακής αντίληψης
Η τιμητική υδάτινη αψίδα κατά την είσοδο του «Κίμωνα» στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/ IntimeNews
Τα βλέμματα και τα κινητά στραμμένα στην εντυπωσιακή είσοδο της πρώτης φρεγάτας - μέχρι το τέλος του έτους ακολουθούν άλλες δύο («Κλέαρχος» και «Φορμίων») και η τετράδα κλείνει με τον «Θεμιστοκλή»
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ / IntimeNews
Mέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των άλλων δύο Belharra, «Νέαρχος» και «Φορμίων», για να ακολουθήσει και η τέταρτη FDI HN «Θεμιστοκλής», που ήδη βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής
Γ.Τ. ΠτΔ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Η FDI HN «Κίμων» διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας, ραντάρ Sea Fire, ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ
Γ.Τ. ΠτΔ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Ο «Κίμων» είναι ένα πλοίο ικανό να προσφέρει στρατηγική αποτροπή και να αναβαθμίσει καίρια την ισχύ του Στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
Giannis Dimitropoulos / SOOC
Η φρεγάτα «Κίμων» εισήλθε στον Σαρωνικό συνοδευόμενη από δύο εμβληματικά πλοία-σύμβολα της ελληνικής ναυτοσύνης: το ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ», ζωντανό μνημείο των νικών του Πολεμικού Ναυτικού στις αρχές του 20ού αιώνα, και την τριήρη «Ολυμπιάδα», πιστό αντίγραφο αρχαίου πολεμικού πλοίου.
Γ.Τ. ΠτΔ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Εντονη και η γυναικεία παρουσία μεταξύ των 128 μελών του πληρώματος του «Κίμωνα» στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας
Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αρκετός κόσμος βρέθηκε στον Φαληρικό Ορμο για να παρακολουθήσει την άφιξη της φρεγάτας
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / IntimeNews
