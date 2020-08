Ζοζέπ Μπορέλ: Αμέριστη στήριξη σε Ελλάδα και Κύπρο

Σε ένα τουίτ του ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ έκανε λόγο για ένα εποικοδομητικό και θετικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ο Μπορέλ ανέφερε επιγραμματικά τις αποφάσεις των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για τα δύο μείζονα θέματα του έκτακτου Συμβουλίου, την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τα γεγονότα στη Λευκορωσία.

«Ολοκληρώσαμε ένα καλό και εποικοδομητικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ» έγραψε ο εκπρόσωπος της ΕΕ και σημείωσε αναφορικά με την ένταση που προκαλεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο: «Ανατολική Μεσόγειος: Αμέριστη αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο. Καλούμε την Τουρκία σε άμεση αποκλιμάκωση και επανέναρξη του διαλόγου».

Ο Ζοζέπ Μπορέλ φέρεται νωρίτερα να δηλώνει συγκλονισμένος, μετά την παρουσίαση των ντοκουμέντων για τις ενέργειες της Τουρκίας που οδήγησαν σε παρ’ ολίγον θερμό επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ της τουρκικής και της ελληνικής φρεγάτας. Ο ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε ότι είναι απίστευτο αυτό που βλέπει και σημείωσε ότι δεν πρέπει να συμβεί ξανά.

Concluded good and constructive #FAC.

Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.

Belarus: EU doesn’t accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020