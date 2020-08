Να αλλάξει η Ευρώπη σκέψη για την Τουρκία ζήτησε ο αυστριακός υπουργός Εξωτερικών

Συνάντηση με τον αυστριακό ομόλογό του Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ είχε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βιέννη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της τηλεδιάσκεψης του εκτάκτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της συνάντησης του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Μάικ Πομπέο των ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η στάση της Τουρκίας.

Ο Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, επεσήμανε νωρίτερα σε δηλώσεις του ότι «η τουρκική πολιτική – μεταξύ άλλων στη Λιβύη και στη Συρία – όπως επίσης πρόσφατα η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, θα πρέπει να μας κινητοποιήσει στην Ευρώπη σε αλλαγή σκέψης. Για το λόγο αυτό, η Αυστρία συνεχίζει να ζητά την διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία».

Ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, από κοινού με τον αυστριακό ομόλογό του, στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Στο έκτακτο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, o κ. Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του, μεταξύ άλλων, για τα πραγματικά γεγονότα των τελευταίων ημερών ως προς τα επιχειρησιακά συμβάντα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

#Vienna: FM @NikosDendias & #Austria FM A.#Schallenberg meet ahead of #FAC –talks on dvpts in #EasternMediterranean in view of extraordinary FAC / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Αυστρίας–εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο ενόψει έκτακτου ΣΕΥ pic.twitter.com/zvnznQ49Gg

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 14, 2020