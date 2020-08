Μακρόν σε Τραμπ: «Θα επιβάλουμε τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο!»

Μία ημέρα μετά την πανηγυρική παρουσίαση από πλευράς αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ της συμφωνίας που κατάφεραν να επιτύχουν το Ισραήλ και τα Εμιράτα (και η οποία έστειλε ένα ηχηρότατο μήνυμα στην Αγκυρα και στην Τεχεράνη) ο γάλλος πρόεδρος σήκωσε το ακουστικό του τηλεφώνου του και κάλεσε τον Λευκό Οίκο.

Ναι, το τηλεφώνημά του ήταν σχετικό τόσο με τη Μέση Ανατολή όσο και με την Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και γκρίζες ζώνες με το ερευνητικό σκάφος της «Oruc Reis» το οποίο πλέει σε ύδατα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Ετσι οι δύο πρόεδροι συζήτησαν και το θέμα της «κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οπως έγραψε ο Μακρόν στο Τwitter, οι απόψεις τους συγκλίνουν, ενώ κοινό είναι το ενδιαφέρον τους για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Εγραψε ο Μακρόν: «Μίλησα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη και στον Λίβανο. Οι απόψεις μας συγκλίνουν. Το ενδιαφέρον μας για την ειρήνη και την ασφάλεια εκεί είναι κοινό. Θα το επιβάλουμε».

Je me suis entretenu avec le président américain Donald Trump de la situation en Méditerranée orientale, en Libye et au Liban. Nos vues sont convergentes. Notre intérêt à la paix et à la sécurité y est commun. Nous le ferons respecter.

