Χίος: Τραγωδία με λέμβο μεταναστών – πνίγηκαν τέσσερα παιδιά

Τέσσερα παιδιά -όλα μεταξύ 3 και 14 ετών- πνίγηκαν το πρωί της Τρίτης όταν λέμβος με μετανάστες βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά της Χίου.

Οι επιβαίνοντες στη λέμβο κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του 112, λέγοντας ότι το σκάφος τους βρίσκεται σε δυσχερή θέση.

Αμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος κατά την οποία διεσώθησαν 22 άτομα (14 άνδρες, επτά γυναίκες και ένα παιδί).

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν πλοίο ανοιχτής θαλάσσης και δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα ελικόπτερο Super Puma, ένα ελικόπτερο του Στρατού, ένα πλοίο δύναμης του ΝΑΤΟ, τρία αλιευτικά και τρία παραπλέοντα πλοία.

Οπως προαναφέρθηκε, παρά την άμεση επέμβαση του Λιμενικού, νεκρά ανασύρθηκαν τέσσερα παιδιά, ενώ ένας ακόμα από τους επιβαίνοντες στη λέμβο αγνοείται. Κατά την επιχείρηση του Λιμενικού διεσώθησαν 22 άτομα (14 άνδρες, 7 γυναίκες και ένα παιδί). Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 27 άτομα.

Στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου έπνεαν άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του ελληνικού Λιμενικού, τέσσερα παιδιά -όλα μεταξύ 3 και 14 ετών- ανασύρθηκαν νεκρά, ένα άτομο αγνοείται και 22 έχουν διασωθεί και περιθάλπονται στην ξηρά, επιβεβαίωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Αυτή, τόνισε, είναι η πραγματικότητα της εκμετάλλευσης μεταναστών απο εγκληματικές συμμορίες στο Αιγαίο. Αδίστακτοι λαθροδιακινητές βάζουν σε κίνδυνο ζωές σε βαριά φορτωμένες, μη αξιόπλοες λέμβους ανοιχτά της Χίου.

Οι τουρκικές αρχές οφείλουν να κάνουν περισσότερα για να αποτρέπουν την εκμετάλλευση από εγκληματικές συμμορίες, έγραψε σε άλλη ανάρτησή του ο υπουργός, Αυτές οι διελεύσεις δεν πρέπει να επιτραπούν ξανά, διεμήνυσε.

The Turkish authorities must do more to prevent exploitation by criminal gangs at source. These journeys should never be allowed to happen. pic.twitter.com/G95PrgsWaD

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 26, 2021