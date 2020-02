Χαφτάρ: Κατάπαυση του πυρός μόνο αν φύγει ο Ερντογάν

Ετοιμος για κατάπαυση του πυρός, υπό μία όμως αυστηρή προϋπόθεση, να φύγουν οι μισθοφόροι του Ερντογάν από τη Λιβύη, δήλωσε ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ.

Ο άνθρωπος που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μάχεται τη διεθνώς αναγνωρισμένη –αλλά βαλλόμενη πανταχόθεν– κυβέρνηση του Αλ Σαράζ, είπε ότι ότι είναι έτοιμος για εκεχειρία, αν εγκαταλείψουν τη χώρα οι τούρκοι και σύροι μισθοφόροι και η Αγκυρα σταματήσει να προμηθεύει με όπλα τους αντιπάλους του. Αυτό μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση ανέστειλε την Τρίτη τις συνομιλίες που φιλοξενούσε ο ΟΗΕ με στόχο την παύση των εχθροπραξιών στην Τρίπολη μετά τον βομβαρδισμό από τις ανατολικές δυνάμεις της Λιβύης του λιμανιού της πρωτεύουσας, από τον οποίο σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και παραλίγο να πληγεί ένα δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με άκρως εύφλεκτο αέριο.

«Μια εκεχειρία (θα είναι) αποτέλεσμα της εκπλήρωσης ενός αριθμού προϋποθέσεων (…) της απόσυρσης των σύρων και τούρκων μισθοφόρων, του τερματισμού του τουρκικού εφοδιασμού με όπλα της Τρίπολης και της εκκαθάρισης των τρομοκρατικών οργανώσεων (στην Τρίπολη)», δήλωσε ο Χάφταρ μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Χαρακτηριστικό του πόσο στενεύει ο κλοιός γύρω από τον Αλ Σαράζ –με τις δυνάμεις του Χαφτάρ να πολιορκούν την Τρίπολη– ένα περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Τετάρτης:

Τρεις χιλιάδες καμήλες, που είχαν εισαχθεί από την Αυστραλία, απομακρύνθηκαν από την πρωτεύουσα καθώς το λιμάνι στο οποίο έφτασαν δέχθηκε πυρά.

Οι καμήλες απομακρύνθηκαν από το λιμάνι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, και οδηγήθηκαν κατά μήκος μίας λεωφόρου που οδηγεί δυτικά της πόλης Ζαγούγια, όπου και έφτασαν το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με ντόπιο έμπορο.

Some 3,000 camels were evacuated from the port in Tripoli in Libya after artillery fire threatened the area, according to local reports. https://t.co/A0zu3RFBEJ pic.twitter.com/tqUxYhFhor

— ABC News (@ABC) February 20, 2020