Βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο – τρίχρονο κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου τριών ετών, το οποίο μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι.

Το παιδί βρέθηκε στον πάτο της πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Το κοριτσάκι, βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται πως βρισκόταν αρκετή ώρα μέσα στο νερό, καθώς μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου σε μυδριασμένη κατάσταση.

Οπως δήλωσε στη «Δημοκρατική» ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου, Μιχάλης Σοκορέλος,επρόκειτο να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία.

«Με την εξέταση αυτή θα διαπιστωθεί αν το παιδί έχει υποστεί εγκεφαλικό οίδημα και, ανάλογα με τη διάγνωση, θα αποφασιστεί αν θα χρειαστεί επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα», ανέφερε ο κ. Σοκορέλος, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ιδιαίτερα βαρύ. Οπως ενημέρωσε, το παιδί δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και δεν παρουσιάζει καμία αντίδραση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τη στιγμή που εντοπίστηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας Βρετανός γιατρός-επειγοντολόγος, ο οποίος παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες και συνόδευσε το παιδί με το ασθενοφόρο μέχρι το νοσοκομείο.

«Το παιδί προφανώς έμεινε για αρκετή ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι στο νοσοκομείο, πρόκειται για πολύ σοβαρό περιστατικό και θα δούμε αν θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα», δήλωσε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Παραμένει άγνωστο πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής της οικογένειάς του, η οποία παραθέριζε στο ξενοδοχείο μαζί με τα δύο αδελφάκια του και τη γιαγιά του.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε ακόμη ένα τραγικό περιστατικό, όταν ένα παιδί ηλικίας πέντε ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Καμάρι της Σαντορίνης.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο. Το παιδί, ινδικής καταγωγής, βρισκόταν στον χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν ότι είχε πέσει στο νερό. Όταν το πρόσεξαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

