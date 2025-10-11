Πνιγμός 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη

Ενα πεντάχρονο παιδί από την Ινδία βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι της Σαντορίνης.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες του cyclades24 αλλά και του ertnews.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.

Oταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Οι γονείς του 5χρονου, πέραν της τραγικής απώλειας του παιδιού τους, θα πρέπει να τεθούν ενώπιον των αρχών όπως ορίζουν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες. Επίσης, δεν έχει ακόμη διευρινιστεί αν το ξενοδοχείο όφειλε να είχε διαθέσιμο ναυαγοσώστη.

