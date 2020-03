Βρετανία: Θετική στον κορονοϊό η υφυπουργός Υγείας – είχε δει και τον Μπόρις Τζόνσον

Θετική στον κορονοϊό διαγνώσθηκε η υφυπουργός Υγείας της Βρετανίας Ναντίν Ντόρις, προκαλώντας ανησυχία για την υγεία εκατοντάδων ανθρώπων που έχουν έρθει σε επαφή μαζί της τις τελευταίες ημέρες, ανάμεσά τους και του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Η 62χρονη πολιτικός βρίσκεται σε απομόνωση σπίτι της και ανέφερε ότι έλαβε «όλες τις προφυλάξεις που συνιστώνται», αφού ενημερώθηκε για τη διάγνωση.

Εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας «άρχισαν λεπτομερή καταγραφή των επαφών» της, ενώ το υπουργείο Υγείας και το γραφείο της στο κοινοβούλιο -είναι βουλευτής των Συντηρητικών- «ακολουθούν αυστηρά τις συμβουλές τους», τόνισε η υφυπουργός με ανακοίνωσή της.

Η ίδια πρόσθεσε στο Twitter ότι περισσότερο ανησυχεί για την 84χρονη μητέρα της, που μένει μαζί της, έχει βήχα και θα εξεταστεί για τον ιό την Τετάρτη.

Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone.

— Nadine Dorries 🇬🇧 (@NadineDorries) March 10, 2020