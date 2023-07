Βόρεια Κορέα: Πεσκέσι στον Κιμ Γιονγκ Ουν ο αμερικανός στρατιώτης που πέρασε τα σύνορα

Πού να το φανταζόταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν -και η αδελφή του- το «δώρο» που του έκανε ο Τράβις Κινγκ, ο αμερικανός στρατιώτης που εισήλθε την Τρίτη στη Βόρεια Κορέα από τη Νότια, την Τρίτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, συνελήφθη από τους Βορειοκορεάτες.

Είναι ο πρώτος αμερικανός πολίτης που κρατείται στη Βόρεια Κορέα εδώ και πέντε χρόνια.

Ο Κινγκ κρατούνταν επί δύο μήνες σε φυλακή της Νότιας Κορέας καθώς είχε καταδικαστεί για επίθεση σε περιπολικό στη Σεούλ –κλωτσούσε την πόρτα του αυτοκινήτου και αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, ενώ είχε γρονθοκοπήσει και έναν θαμώνα σε κλαμπ.

Την Τρίτη, ο 23χρονος αμερικανός στρατιώτης είχε αποφυλακιστεί και έφτασε με αστυνομική συνοδεία στο αεροδρόμιο της Σεούλ για να πάρει πτήση για το Τέξας, όπου τον περίμενε στρατοδικείο και ενδεχομένως απόταξη.

Ομως, ο Κινγκ είχε άλλα σχέδια και στο διεθνές αεροδρόμιο της Σεούλ κατάφερε να ξεφύγει από τη συνοδεία του και να εξαφανιστεί.

