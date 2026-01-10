Συρία: Επεσε και το τελευταίο τουρκικό προπύργιο στο Χαλέπι;

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ανέκτησε τον έλεγχο στην περιοχή Σεΐκ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές με χερσαία επιχείρηση. Πρόκειται για το τελευταίο και πιο ισχυρό κουρδικό προπύργιο στην πόλη. Ο στρατός ανέφερε πάντως ότι πιθανώς ορισμένοι Κούρδοι να κρύβονται ακόμη στην περιοχή.

Η υπόσχεση του προέδρου Αχμέντ αλ-Σάρα να ενοποιήσει τη χώρα υπό μία ηγεσία έχει συναντήσει αντίσταση από τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν με καχυποψία την ισλαμιστική κυβέρνησή του.

Την Παρασκευή υποτίθεται ότι συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός, όμως οι κουρδικές δυνάμεις αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το τελευταίο προπύργιο του Σεΐκ Μακσούντ.

Το Σάββατο δήλωσαν ότι εξακολουθούν να μάχονται και ότι η περιοχή δεν έχει καταληφθεί από τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Η κατάληψη του Σεΐκ Μακσούντ ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει το τέλος του κουρδικού ελέγχου στο Χαλέπι. Οι κουρδικές δυνάμεις κατέχουν την περιοχή από την έναρξη του πολέμου στη Συρία το 2011, ενώ εξακολουθούν να ελέγχουν μεγάλα τμήματα της βορειοανατολικής Συρίας, όπου διαχειρίζονται μια ημιαυτόνομη ζώνη.

Οι Κούρδοι αντιστάθηκαν στις προσπάθειες ενσωμάτωσής τους στη νέα κυβέρνηση της Συρίας, η οποία αποτελείται από πρώην αντάρτες που ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ-Ασαντ πριν από έναν περίπου χρόνο. Με τις διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευσή τους σε αδιέξοδο, ξέσπασαν μάχες στο Χαλέπι την Τρίτη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννέα νεκρούς πολίτες και περισσότερους από 140.000 να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ δήλωσε σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε το Σάββατο ότι συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν αλ-Σαφάδι στο Αμμάν για να εδραιώσει την κατάπαυση του πυρός και να εξασφαλίσει την «ειρηνική αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από το Χαλέπι».

Νωρίτερα, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την διοίκηση των Κούρδων ανακοίνωσαν ότι οι επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από τουρκικά drones.

