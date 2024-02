Βερολίνο: Τα ενοίκια «γονάτισαν» το ιστορικό KaDeWe

Σε καθεστώς εκκαθάρισης ετέθη η γερμανική επιχείρηση KaDeWe (ΚαΝτεΒε), η οποία λειτουργεί τα ομώνυμα πολυκαταστήματα ειδών πολυτελείας σε Βερολίνο, Μόναχο και Αμβούργο. Η ίδια η εταιρεία υπέβαλε την αίτηση εκκαθάρισης, την περασμένη Δευτέρα, σε βερολινέζικο δικαστήριο.

Το δικαστήριο όρισε προσωρινό διαχειριστή, ανακοίνωσε η εταιρεία, υπογραμμίζοντας συγχρόνως ότι τα τρία καταστήματά της θα παραμείνουν ανοιχτά. Για το βερολινέζικο KaDeWe η κατάσταση έφθασε στο οικονομικώς απροχώρητο, δηλαδή στο φαλιμέντο, επειδή τα τελευταία χρόνια το κόστος ενοικίασης του κτιρίου ήταν βαρύτατο.

Οι τυχόν αδαείς περί τη σημασία του KaDeWe μπορούν να διαβάσουν την περιγραφή της Corriere della Sera για το βερολινέζικο μαγαζί, το οποίο τυγχάνει ανάλογο του φημισμένου λονδρέζικου Harrods, και να πληροφορηθούν ότι «την εποχή που το Βερολίνο ήταν χωρισμένο σε Ανατολικό και Δυτικό, το πολυκατάστημα αυτό ήταν αξιοθέατο της πόλης, περίπου ένας θεσμός». Επίσης, ότι «η ιστορία του ακολούθησε την ιστορία της πόλης». Και μερικά επιπλέον πράγματα.

«Το δεύτερο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ευρώπη δέχεται περί τις 50.000 επισκέπτες ημερησίως. Εζησε δόξες. Ιδρύθηκε το 1907 από τον εβραίο επιχειρηματία Αντολφ Γιάντορφ, μέχρι που το πούλησε όταν η Γερμανία έγινε χιτλερική. Κατά τον Β’ΠΠ ένα συμμαχικό αεροπλάνο συνετρίβη επάνω του. Επαναλειτούργησε τη δεκαετία του ’50 και κατέστη σύμβολο της δυτικογερμανικής ευημερίας. Το λάτρεψε μέχρι και ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο οποίος το ανέφερε στο τραγούδι ‘‘Where Αre We Now?’’, στον στίχο ‘‘A man lost in time near KaDeWe’’».

Επιστρέφοντας στον καπιταλιστικό πλανήτη μας ας δούμε την ουσία της υπόθεσης: το KaDeWe κατέρρευσε εξαιτίας των υψηλών ενοικίων στο Βερολίνο, αν και είχε αυξήσει θεαματικά τις πωλήσεις του. Ωστόσο «τα ενοίκια καθιστούν σχεδόν αδύνατη την κερδοφορία μας μακροπρόθεσμα» ανέφερε η εταιρεία. Γεγονός είναι ότι, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με την περίοδο 2018-2019, τα ενοίκια ανηφόρισαν κατά 37%. «Αν τα ενοίκια ξαναγίνουν κανονικά, η εταιρεία έχει μέλλον» είπε και ο CEO της KaDeWe, Μίχαελ Πέτερσαϊμ.

