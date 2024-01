Τζέιμς Σταυρίδης: Η Τουρκία πρέπει να αφήσει τα βρετανικά ναρκαλιευτικά να φτάσουν στην Ουκρανία

Η απόφαση της Τουρκίας να εμποδίσει την παράδοση δύο βρετανικών ναρκαλιευτικών στην Ουκρανία έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της έναντι του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Τζέιμς Σταυρίδης, πρώην ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης της δυτικής συμμαχίας και κάλεσε την Αγκυρα να ακολουθήσει πιο σκληρή γραμμή έναντι της Ρωσίας.

Ο ελληνοαμερικανός ναύαρχος εν αποστρατεία δήλωσε στο Politico ότι ήταν «ατυχής» η απόφαση να μην επιτραπεί η διέλευση από τα τουρκικά ύδατα δύο πλοίων του βρετανικού ναυτικού, τα οποία έστειλε στο Κίεβο το Λονδίνο για να βοηθήσουν στην εκκαθάριση των ρωσικών ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Αγκυρα επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι τα πλοία δεν θα μπορέσουν να περάσουν από τη Μεσόγειο στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του στρατηγικού στενού του Βοσπόρου.

Οι τούρκοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι είναι υποχρεωμένοι να εμποδίζουν τη διέλευση πολεμικών πλοίων σε καιρό πολέμου, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης του Μοντρέ του 1936.

Ωστόσο, ο Σταυρίδης είπε ότι η Τουρκία «σίγουρα θα μπορούσε να έχει αποφασίσει να επιτρέψει την είσοδο αμυντικών πλοίων όπως τα ναρκαλιευτικά στη Μαύρη Θάλασσα», επειδή «υπάρχει επαρκής διακριτική ευχέρεια» βάσει της Σύμβασης του Μοντρέ και τα ναρκαλιευτικά είναι καθαρά αμυντικού χαρακτήρα.

«Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση του ΝΑΤΟ, που συμφωνήθηκε από την Τουρκία στο πλαίσιο του ρόλου της στο ΝΑΤΟ», τόνισε.

Turkey blocking Royal Navy minehunters is a misuse of the Montreaux convention. Minehunters are entirely defensive. Their use allows Ukraine to keep its economy alive. As a NATO ally, Turkey should reverse course here and allow these ships to transit. https://t.co/fTuD2qKO0Q

— Admiral James Stavridis, USN, Ret. (@stavridisj) January 3, 2024