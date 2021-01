Τραμπ: Δεν θα παραστώ στην ορκωμοσία του Μπάιντεν

Bad looser μέχρι το τέλος. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι δεν θα δώσει το παρών στην τελετή.

«Σε όσους ρωτούν, δεν πρόκειται να παραστώ στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021