Εγινε ξαφνικά «προδότης» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;

Ηταν 20 Ιουλίου όταν ο Δημήτρης Ιτούδης ανακοίνωσε τα ονόματα των παικτών που είχε επιλέξει για το ταξίδι στις Φιλιππίνες. Η ελπίδα ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ήταν ο ηγέτης της Εθνικής μας στο Μουντομπάσκετ 2023, αφού ψυχορράγησε επί 22 μέρες -ποιος, στ’ αλήθεια, πίστευε ότι θα τα κατάφερνε;- πέθανε την Παρασκευή. «Θα έβαζα τον εαυτό μου και την υγεία μου σε κίνδυνο», απολογήθηκε ο «Greek Freak» στην ανακοίνωση του θανάτου της.

Αν η απουσία του ήταν σχεδόν βέβαιη μετά την αρθροσκόπηση στο τραυματισμένο του γόνατο στα τέλη Ιουνίου, για την επίθεση που θα δεχόταν από τα πληκτρολόγια των social media δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία. Δεν είναι πολλοί εκείνοι που δεν χάνουν ευκαιρία να τον κακολογήσουν, αλλά είναι εξαιρετικά θορυβώδεις. Το «προδότης» ήταν ένας από τους πιο ήπιους χαρακτηρισμούς με τους οποίους τον στόλισαν.

Την Εθνική την έχουν εγκαταλείψει στο άνθος της ηλικίας τους, δια παντός, αρκετοί μπασκετμπολίστες μας. Μόλις έγιναν «κάποιοι» και γέμισαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, αντιμετώπισαν την ομάδα που τους βοήθησε να χτίσουν την καριέρα τους σαν αγγαρεία. Οχι μόνο δεν τους το χρεώσαμε, αλλά συνεχίσαμε -και συνεχίζουμε- να τους λατρεύουμε. Ενώ στον Γιάννη, που στο κάτω της γραφής δεν χρωστάει τίποτα στην Εθνική και δεν είναι, απλώς, «κάποιος», αλλά μια παγκόσμια μορφή του αθλήματος, δεν αναγνωρίζουμε ούτε, καν, το δικαίωμα να είναι τραυματίας. Κάτι μου λέει πως αυτή η αντίφαση έχει να κάνει με την καταγωγή του. Με το χρώμα του δέρματός του.

Από το 2014 μέχρι σήμερα, ο Αντετοκούνμπο υπηρέτησε την Εθνική σε πέντε μεγάλες διοργανώσεις, πραγματοποιώντας το κορυφαίο του τουρνουά στο περσινό Ευρωμπάσκετ. Ο σούπερ-σταρ του ΝΒΑ δεν είχε κανένα λόγο να θυσιάσει τις διακοπές του, αλλά το έκανε. Επειδή αγαπάει το μπάσκετ, την Ελλάδα και την Εθνική. Ελειψε μόνο στο Ευρωμπάσκετ του 2017 λόγω τραυματισμού, και στο Προολυμπιακό του 2021 γιατί συνέπεσε με τους τελικούς του ΝΒΑ, στους οποίους έπαιζαν και οι Μπακς (στο τέλος κατέκτησαν τον τίτλο). Τώρα έχει πρόβλημα στο γόνατο -κληρονομιά από τον σοβαρό τραυματισμό του στα πλέι-οφ του 2021- και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Δεν μπαίνεις στο χειρουργείο για ψύλλου πήδημα.

Οσοι τον κατηγορούν, είχαν την απαίτηση να παραβλέψει ότι σε δυο χρόνια τον περιμένει ένα (τελευταίο) συμβόλαιο, το οποίο εκτιμάται ότι θα του αποφέρει πάνω από 400 εκατ. δολάρια σε ορίζοντα πενταετίας, και να ακολουθήσει την Εθνική χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία του, αψηφώντας τον κίνδυνο, η μυθική του καριέρα να τελειώσει άδοξα στη Μανίλα. Αραγε, θα το αποτολμούσαν εκείνοι, αν βρίσκονταν στη θέση του;

Το μόνο του λάθος ήταν ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε το ζήτημα σε επικοινωνιακό επίπεδο. Σε αντίθεση με ό,τι συνήθιζε να κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, που βρισκόταν κοντά στους συμπαίκτες του ακόμη κι όταν δεν μπορούσε να παίξει, αυτή τη φορά ήταν άφαντος. Το ιατρικό τιμ της Εθνικής ενημερωνόταν για την πορεία της υγείας του από τα media. Ο κόσμος που τον ακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον έβλεπε στην Κίνα, στη Μύκονο, στην Αθήνα, στο Ναυαρίνο, στο Λος Αντζελες, και αλλού, κι έβγαζε συμπεράσματα που τον αδικούν. Γιατί ο Γιάννης «το πάλεψε».

Οπου κι αν βρισκόταν, ακολουθούσε ένα εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης, προσπαθώντας να επιταχύνει την αποθεραπεία του. Θα μπορούσε να χαρεί αμέριμνος τις διακοπές του (η σεζόν στο ΝΒΑ αρχίζει στα τέλη Οκτωβρίου, και η προετοιμασία των Μπακς στα τέλη Σεπτεμβρίου), όμως εκείνος προτίμησε να εξαντλήσει όποιες πιθανότητες υπήρχαν, να προλάβει την πτήση της Εθνικής. Λίγοι το γνώριζαν. Οι πολλοί, τον παρεξήγησαν.

Στο Μουντομπάσκετ, στο οποίο θα δώσουμε τον πρώτο μας αγώνα σε δύο εβδομάδες, δεν θα μας λείψει μόνον ο Γιάννης. Η Εθνική μας θα πάει στη Μανίλα… μισή. Χωρίς έξι παίκτες της που είχαν πρωταγωνιστήσει πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ (Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Νικ Καλάθης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Αγραβάνης και -πιθανότατα- Κώστας Αντετοκούνμπο). Δύσκολη η εξίσωση για τον Ιτούδη. Αλλά, όπως είχε πει και ο «σοφός» του μπάσκετ, Ρικ Πιτίνο, όταν ήταν κόουτς των Σέλτικς, «Larry Bird is not walking through that door». Η δουλειά πρέπει να γίνει με όποιους είναι διαθέσιμοι.

Θα ξαναδούμε, άραγε, τον Γιάννη με τη γαλανόλευκη φανέλα; Ο ίδιος θέλει πολύ να αγωνιστεί του χρόνου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Προϋπόθεση, όμως, είναι να βρίσκεται εκεί η Εθνική. Αν, όπως όλα δείχνουν, δεν προκριθεί μέσω του Μουντομπάσκετ, θα χρειαστεί να το κάνει στο προολυμπιακό τουρνουά. Το οποίο, όμως, θα διεξαχθεί στα τέλη Ιουνίου του 2024. Με τα πλέι-οφ του ΝΒΑ να παίζονται ακόμη, και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να μην έχουν ολοκληρωθεί, γύρευε πώς θα στείλουμε στη «μάχη» μια ανταγωνιστική ομάδα.

