Το νέο εγχείρημα της Σερ έχει… γλυκιά γεύση

Εξι δεκαετίες παρουσίας στη μουσική, στον κινηματογράφο και στη μόδα δεν στάθηκαν αρκετές για να κάνουν τη Σερ να αποσυρθεί. Η θρυλική περσόνα της ποπ κουλτούρας εξακολουθεί να προχωρά μπροστά με τον δικό της σταθερό ρυθμό, αμετάβλητη –όπως λέει η ίδια– στην ουσία της.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της η Σερ τονίζει πως ποτέ δεν επιχείρησε να «επανεφεύρει» τον εαυτό της. «Ή ήμουν δημοφιλής ή δεν ήμουν», ανέφερε σε συνέντευξή της στην εκπομπή CBS Mornings, «αλλά πάντοτε υπήρξα ακριβώς αυτή που είμαι».

«Πάντα σκεφτόμουν τον εαυτό μου σαν ένα συγκρουόμενο αυτοκινητάκι. Αν χτυπούσα σε έναν τοίχο, απλώς έκανα πίσω και πήγαινα προς μια άλλη κατεύθυνση», είπε χαρακτηριστικά.

Το νέο της εγχείρημα έχει… γλυκιά γεύση. Το Cherlato, το brand ιταλικού παγωτού που δημιούργησε, αποτελεί ένα προσωπικό σχέδιο δεκαετίας. Μόλις πρόσφατα δοκίμαζε γεύσεις στην κουζίνα της: «Είχαμε γύρω στα δέκα διαφορετικά είδη σοκολάτας – το δουλεύουμε συνεχώς».

Το παγωτό συστήνεται στο κοινό μέσω pop-up σημείων, όπως σε πρόσφατη στάση της στη Νέα Υόρκη, όπου οι θαυμαστές δοκίμασαν τις δημιουργίες της και βρέθηκαν μπροστά στην έκπληξη να τη συναντήσουν από κοντά.

«Είμαι θαυμάστρια της Σερ όλη μου τη ζωή. Η μητέρα μου επίσης. Η γιαγιά μου επίσης. Είναι κάτι που περνάει από γενιά σε γενιά», είπε η θαυμάστριά της Ντάριαν Σίμας, που επισκέφθηκε το κατάστημα της Σερ.

«Δεν βάζει κανείς το όνομά του παντού, οπότε σκέφτηκα “αυτό το gelato πρέπει να είναι καλό”», σχολίασε άλλος θαυμαστής. Η Σερ λέει πως είναι βαθιά ευγνώμων για αυτή την εμπιστοσύνη. «Μου προσφέρονται τα πάντα… αλλά δεν θέλω να τα κάνω όλα», εξήγησε. «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν θα τους κοροϊδέψω. Και δεν θέλω ποτέ να αλλάξει αυτό».

Το 2024 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο της «Cher: The Memoir Part One», όπου μιλάει για τα πρώτα βήματα της καριέρας της και για τον γάμο της με τον Σόνι Μπόνο. Το βιβλίο έγινε αμέσως μπεστ σέλερ στους New York Times. Πλέον, ήδη σκέφτεται τη συνέχεια, αν και διστάζει για το πόσα είναι έτοιμη να αποκαλύψει.

«Θυμήθηκα μια ιστορία που δεν είχα πει. Και μετά θυμήθηκα γιατί δεν την είχα πει. Τώρα αναρωτιέμαι αν θα έχω το θάρρος να την πω», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. «Αισθάνομαι απλώς ως μια εργαζόμενη γυναίκα», συμπλήρωσε.

Εδώ και τρία χρόνια η Σερ είναι ζευγάρι με τον παραγωγό μουσικής Αλεξάντερ Εντουαρντς, με τον οποίο έχουν διαφορά ηλικίας 40 χρόνων. «Κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ μας, αλλά περνάμε υπέροχα», είπε. «Εκείνος λέει πως όσο μεγαλώνεις, το πνεύμα σου γίνεται πιο νέο».

Η ίδια έχει δεθεί και με τον εξάχρονο γιο τού Εντουαρντς: «Είναι τόσο αστείος, τόσο έξυπνος, πραγματική απόλαυση». Στα 79 της χρόνια, παραδέχεται ότι τα γεράματα δεν την ενθουσιάζουν. «Τα μισώ. Δεν έγινα πιο σοφή», είπε γελώντας.

Ωστόσο, ούτε το χιούμορ της ούτε η εργατικότητά της έχουν ξεθωριάσει. Συνεχίζει να περιοδεύει και να πραγματοποιεί στόχους που είχε θέσει δεκαετίες πριν. Σε συνέντευξή της το 1991, στα 45 της, είχε πει πως «στα 75 θα ήθελα να κάνω τα ίδια πράγματα που κάνω σήμερα».

Τριάντα χρόνια αργότερα, κοιτώντας πίσω, σχολιάζει: «Δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Λατρεύω αυτό που κάνω».

