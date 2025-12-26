Το Ισραήλ γίνεται η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη και προκαλεί αντιδράσεις

Το Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε επίσημα τη μονομερώς ανακηρυχθείσα Δημοκρατία της Σομαλιλάνδης ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τη Σομαλία και σειρά περιφερειακών δυνάμεων.

Πρόκειται για μια κίνηση με ισχυρό γεωπολιτικό στίγμα και για μια απόφαση που αναμένεται να επανακαθορίσει τις ισορροπίες στην περιοχή και να δοκιμάσει την πάγια αντίθεση της Σομαλίας στην απόσχιση της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι η χώρα του θα επιδιώξει άμεση συνεργασία με τη Σομαλιλάνδη στους τομείς της γεωργίας, της υγείας, της τεχνολογίας και της οικονομίας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του συνεχάρη τον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, εξήρε την ηγεσία του και τον προσκάλεσε να επισκεφθεί το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η αναγνώριση αυτή «κινείται στο πνεύμα των Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες υπεγράφησαν με πρωτοβουλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που επιτεύχθηκαν το 2020 επί της πρώτης διακυβέρνησης Τραμπ, οδήγησαν στην εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, ενώ στη συνέχεια προσχώρησαν και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με ισραηλινή ανακοίνωση, ο Νετανιάχου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ και ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης υπέγραψαν κοινή διακήρυξη αμοιβαίας αναγνώρισης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Αμπντουλάχι δήλωσε ότι η Σομαλιλάνδη θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση βήμα προς την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη.

Οπως τόνισε, η κυβέρνησή του δεσμεύεται να οικοδομήσει διεθνείς συνεργασίες, να ενισχύσει την κοινή ευημερία και να προωθήσει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Εντονες ήταν οι αντιδράσεις από την Αίγυπτο, έγραψε το Reuters. Το Κάιρο ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μπαντρ Αμπντελατί είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από τη Σομαλία, την Τουρκία και το Τζιμπουτί, με αντικείμενο, όπως ανέφεραν, «επικίνδυνες εξελίξεις στο Κέρας της Αφρικής» μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, οι υπουργοί καταδίκασαν την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, επαναβεβαίωσαν την πλήρη στήριξή τους στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας και προειδοποίησαν ότι η αναγνώριση αποσχιστικών περιοχών συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η Σομαλιλάνδη είναι μια αυτοδιοικούμενη περιοχή στο βόρειο τμήμα της Σομαλίας που έχει λειτουργήσει de facto ως ανεξάρτητο κράτος περισσότερες από τρεις δεκαετίες, από το 1991, όταν ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της μετά την κατάρρευση της κεντρικής κυβέρνησης της Σομαλίας.

Απολαμβάνει ουσιαστική αυτονομία και σχετική ειρήνη και σταθερότητα, ωστόσο, μέχρι σήμερα, η αποσχισθείσα αυτή περιοχή δεν έχει αναγνωριστεί από καμία άλλη χώρα.

Βρίσκεται στο Βόρειο Κέρας της Αφρικής, με ακτές στον Κόλπο του Άντεν και συνορεύει με την Αιθιοπία και το Τζιμπουτί, ενώ η πρωτεύουσά της είναι η Χαρτζέισα — μια πόλη περίπου 1.2 εκατ. κατοίκων.

Θεωρείται από πολλούς αναλυτές μια από τις πιο σταθερές περιοχές στην Αφρική, με δημοκρατικές διαδικασίες και λειτουργούσα διοίκηση, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει

Κατά τη διάρκεια των ετών, η Σομαλία έχει κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια αναγνώρισης της Σομαλιλάνδης.

Η πρώην βρετανική αποικία ελπίζει ότι η αναγνώριση από το Ισραήλ θα λειτουργήσει ως καταλύτης, ενθαρρύνοντας και άλλες χώρες να ακολουθήσουν, ενισχύοντας έτσι το διπλωματικό της εκτόπισμα και την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές.

Τον Μάρτιο, τόσο η Σομαλία όσο και η Σομαλιλάνδη διέψευσαν ότι έλαβαν οποιαδήποτε πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα, με το Μογκαντίσου να δηλώνει κατηγορηματικά ότι απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

