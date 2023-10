Το Ισραήλ ανακαλεί τους διπλωμάτες του από την Τουρκία και θα «επανεξετάσει» τις σχέσεις του

Το Ισραήλ ανακάλεσε τους διπλωμάτες του από την Τουρκία και «θα επανεξετάσει τις σχέσεις του» με τη χώρα αυτή, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον πόλεμο στη Γάζα, ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Εξωτερικών.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις βαριές δηλώσεις εκ μέρους της Τουρκίας, διέταξα την επιστροφή των διπλωματικών εκπροσώπων μας από εκεί, ώστε να προχωρήσουμε σε επανεξέταση των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία» ανέφερε ο υπουργός Ελί Κόεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Ο Κόεν δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

