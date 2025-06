Το Ιράν σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Μάικ Πομπέο το 2022 – τι αποκαλύπτει βιβλίο

Το Ιράν παραλίγο να δολοφονήσει τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, μέσα σε ξενοδοχείο στην Ευρώπη το 2022, σύμφωνα με τα όσα γράφονται σε απόσπασμα ενός υπό έκδοση βιβλίου για την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Παράλληλα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι υπηρεσίες πληροφοριών ενημέρωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ (υποψήφιο τότε για την Προεδρία των ΗΠΑ) ότι το Ιράν είχε στρατολογήσει πληρωμένους εκτελεστές που δρούσαν ήδη σε αμερικανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τη Washington Post, που εξασφάλισε μέρος του περιεχομένου του βιβλίου «2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America», οι απειλές αυτές αλλοίωσαν σημαντικά την καθημερινότητα και την ασφάλεια του Τραμπ κατά τους τελευταίους μήνες της εκστρατείας.

Οι δολοφονικές κινήσεις εναντίον του Τραμπ -δύο συνολικά- τον έφεραν αντιμέτωπο με σοβαρό άγχος και φόβο, με αποτέλεσμα να αλλάξει δραστικά το πρόγραμμά του, την κινητικότητά του και τη στρατηγική ασφαλείας (όπως πτήσεις με αποπροσανατολιστικά πλοία, μετακινήσεις εκτός Air Force One κ.ά.), γράφει Washington Post.

Παρά τις έρευνες, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί σύνδεση των εκτελεστών με το Ιράν. Τα γεγονότα αυτά, ωστόσο, θεωρήθηκαν δραστικός παράγοντας που ώθησε τον Τραμπ να εγκρίνει επιδρομή σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Οι απειλές που περιγράφονται στο βιβλίο δεν περιορίζονται μόνο στο Ιράν, ενώ το βιβλίο τελειώνει με την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο 2025, οπότε δεν καλύπτει τυχόν νεότερα περιστατικά απειλών.

Το Ιράν προσπάθησε τουλάχιστον τρεις φορές να δολοφονήσει αμερικανούς αξιωματούχους μέσα στην τελευταία τριετία, καθώς η προεκλογική καμπάνια του Τραμπ κλιμακωνόταν. Δύο από αυτές τις απόπειρες έχουν ήδη γίνει γνωστές, ωστόσο για την περίπτωση στην Ευρώπη, στην οποία στόχος ήταν ο Πομπέο στο ξενοδοχείο του στο Παρίσι, δεν είχε υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση.

Το βιβλίο αναφέρει, συνεχίζει το δημοσίευμα της Washington Post, ότι οι Ιρανοί έμαθαν για το σημείο διαμονής του στην πόλη κι επιχείρησαν να τον σκοτώσουν, χωρίς όμως να προβαίνει σε επιπλέον λεπτομέρειες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το βιβλίο, οι δύο επιθέσεις κατά του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας —μία στις 13 Ιουλίου στο Butler με τραυματισμό στο αυτί και μία στις 15 Σεπτεμβρίου στο West Palm Beach— δεν συνδέθηκαν με το Ιράν και οι έρευνες είναι ανοιχτές.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News