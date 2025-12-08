Επίθεση Τραμπ κατά της νέας ιδιοκτησίας του CBS

Επίθεση εναντίον των νέων ιδιοκτητών του CBC εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «60 Minutes» η πρώην σύμμαχός του Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Η ενημερωτική εκπομπή του CBS πρόβαλε μια συνέντευξη με την Γκριν, Ρεπουμπλικανή από την Τζόρτζια, η οποία τον περασμένο μήνα είπε πως παραιτείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων έπειτα από μια δραματική διαφωνία που είχε με τον Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Το πραγματικό πρόβλημά μου με την εκπομπή, εντούτοις, δεν ήταν η προδότρια με το χαμηλό IQ, ήταν ότι η νέα ιδιοκτησία του 60 Minutes, η Paramount, επέτρεψε ένα σόου σαν αυτό να προβληθεί. Δεν είναι καλύτεροι από την παλιά ιδιοκτησία, που μόλις με πλήρωσε εκατομμύρια δολάρια για ψευδή ρεπορτάζ σχετικά με τον αγαπημένο πρόεδρο, Εμένα! Από τότε που το αγόρασαν, το 60 Minutes χειροτέρευσε!».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε επίσης μια «πλήρη και ολοκληρωτική συγγνώμη» από την εκπομπή και τη δημοσιογράφο του Λέσλι Σταλ, για δηλώσεις που, όπως υποστήριξε, ήταν «εσφαλμένες και συκοφαντικές» σχετικά με ένα λάπτοπ που ανήκε στον γιο του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, Χάντερ.

