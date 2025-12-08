Χριστουγεννιάτικες δράσεις από το Πολιτιστικό Iδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς γιορτάζει τα Χριστούγεννα και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία των ημερών, στο κτήριό του στον Ταύρο.

Αναλυτικότερα:

«Ο Αγριοφωνάρας και τα κάλαντα» | Θεατρική παράσταση για παιδιά

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 18:00), η ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι» παρουσιάζει τη διαδραστική χριστουγεννιάτικη παράσταση «Ο Αγριοφωνάρας και τα κάλαντα», για παιδιά ηλικίας4-9 ετών, συνοδευόμενα από γονέα ή κηδεμόνα.

Ερχονται τα Χριστούγεννα! Ο Αγριοφωνάρας όμως σιχαίνεται τις γιορτές και κλειδαμπαρώνεται στο σπίτι του. Τα δώρα τον εκνευρίζουν, οι ευχές τον θυμώνουν και με τα κάλαντα βγάζει φωτιές από τα ρουθούνια του. Αχ, πόσο δύσκολο είναι να απολαύσεις την ησυχία και τη μοναξιά; Αυτό αναρωτιέται, αλλά οι κάτοικοι της πόλης, και ειδικά τα παιδιά, έχουν διαφορετική άποψη.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης, στο τηλέφωνο 210 3418066, Δευτ.-Παρ. 10:00-16:00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

«Φτιάχνω το δικό μου βιβλίο ευχών»| Εργαστήρι ενηλίκων

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα17:00), το εργαστήρι «Φτιάχνω το δικό μου βιβλίο ευχών» προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δημιουργήσουν το προσωπικό τους βιβλίο ευχών, με την καθοδήγηση του βιβλιοδέτη Κώστα Μπουντούρη. Αξιοποιώντας τη βιβλιοδετική τεχνική flag book, οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν λέξεις-έννοιες όπως χαρά, αποδοχή, ευγνωμοσύνη, κατανόηση, μοιράζομαι, προσπαθώ, εμπεριέχω κ.ά., για να δημιουργήσουν έναν οδηγό ελπίδας και συμπερίληψης που θα τους συντροφεύει στη γιορτή των Χριστουγέννων και στο ταξίδι της νέας χρονιάς!

Απαραίτητη η κράτηση θέσης, στο τηλέφωνο 210 3418069, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00

Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν.

