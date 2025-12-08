Κομισιόν προς Μασκ: Θα διασφαλίσουμε ότι το πρόστιμο των €120 εκατ. θα πληρωθεί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα «διασφαλίσει» πως θα λάβει τα χρήματα που της οφείλει το X του Eλον Μασκ, αφού στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το X παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και τους κανόνες κατά παραπλανητικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού για τις πλατφόρμες, του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), και εξέδωσε το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση προκάλεσε καταιγισμό κατηγοριών περί λογοκρισίας από αξιωματούχους στις ΗΠΑ, τον Μασκ και υποστηρικτές του, με ορισμένους να προτείνουν ότι η εταιρεία δεν πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο.

«Το X θα πρέπει να πληρώσει αυτό το πρόστιμο. Τα 120 εκατ. ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν. Θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε αυτά τα χρήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, σε δημοσιογράφους κατά την καθημερινή ενημέρωση, όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί η ΕΕ να εξασφαλίσει ότι το X θα πληρώσει.

Σημείωσε ότι το X έχει ακόμη τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση στο δικαστήριο. «Υπάρχουν διαδικαστικά βήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, και οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης», είπε.

Μιλώντας στο POLITICO μετά την ενημέρωση, ο Ρενιέ κάλεσε σε υπομονή: «Ας μην προτρέχουμε. Μόλις λάβαμε μια απόφαση και επιβάλλαμε πρόστιμο στο X. Η εταιρεία πρέπει τώρα να πληρώσει το πρόστιμο και έχει 90 ημέρες να μας απαντήσει».

Το X έχει προσφύγει πολλές φορές στα δικαστήρια κατά ρυθμιστικών αποφάσεων με τις οποίες διαφωνεί. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει αν θα ασκήσει έφεση κατά της τελευταίας απόφασης. Το X δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, με τον λογαριασμό Global Government Affairs να προωθεί δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων.

Ο Μασκ το Σάββατο (06/12) απείλησε με δράση τόσο κατά της ΕΕ όσο και κατά ατόμων. «Η ΕΕ επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στο [X], αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι ακόμη πιο παράλογο!» έγραψε. «Επομένως, φαίνεται κατάλληλο η απάντησή μας να μην αφορά μόνο την ΕΕ, αλλά και τα άτομα που έλαβαν αυτή την απόφαση εναντίον μου.»

Ο Ρενιέ υπερασπίστηκε επίσης τη συνεχιζόμενη χρήση του X από την Επιτροπή ως πλατφόρμα επικοινωνίας, παρά τις έντονες αντι-ευρωπαϊκές δηλώσεις του Μασκ το Σαββατοκύριακο και την απόφαση της πλατφόρμας να αναστείλει τη δυνατότητα της Επιτροπής για πληρωμένη διαφήμιση.

Η Κομισιόν χρησιμοποιεί 15 μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχει λάβει απόφαση να σταματήσει τη χρήση του X, είπε. Ολες αυτές οι πλατφόρμες είναι τρόποι «επικοινωνίας με πολίτες, ενδιαφερόμενους φορείς, για ενημέρωση σχετικά με το τι κάνουμε στην ΕΕ», ανέφερε.

Η επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πόλα Πίνιο, τόνισε ότι δηλώσεις που συγκρίνουν την ΕΕ με τη ναζιστική Γερμανία «εντάσσονται στην ελευθερία του λόγου, την οποία υπερασπιζόμαστε στην ΕΕ» και η οποία «επιτρέπει ακόμη και τις πιο παράλογες δηλώσεις που μπορεί κανείς να φανταστεί».

Ο Ρενιέ πρόσθεσε ότι η Επιτροπή έχει σταματήσει «να χρησιμοποιεί πληρωμένη διαφήμιση ή οποιεσδήποτε πληρωμένες υπηρεσίες της X» από το 2023, αν και ο κανονικός της λογαριασμός παραμένει ενεργός.

Η Κομισιόν δεν απάντησε στο ερώτημα αν έχει υπάρξει απευθείας επικοινωνία με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την ανακοίνωση του προστίμου. Ο Ρενιέ είπε ότι η ΕΕ παραμένει σε επαφή με την εταιρεία και ότι το X είχε ενημερωθεί πριν από την επίσημη ανακοίνωση του προστίμου.

