Χρυσές Σφαίρες 2026: Τρεις υποψηφιότητες για τη «Βουγονία» του Λάνθιμου

Με τρεις υποψηφιότητες ξεκίνησε τη φετινή σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων, η ταινία «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου.

Την Δευτέρα, ανακοινώθηκαν στο Λος Αντζελες οι υποψηφιότητες για τις 83ες Χρυσές Σφαίρες του 2026, από την Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

Ο ίδιος ο Λάνθιμος δεν είναι υποψήφιος για την σκηνοθεσία, όμως η «Βουγονία» φιγουράρει στην κατηγορία «καλύτερη ταινία (μιούζικαλ ή κωμωδία)».

Υποψήφιοι είναι επίσης η Εμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς στις κατηγορίες Α’ γυναικείος και Α’ ανδρικός ρόλος, αντίστοιχα, για μιούζικαλ ή κωμωδία.

Η απονομή θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου, στο Μπέβερλι Χιλς.

Η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι η «Μία μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον, με εννέα. Ακολουθούν, η νορβηγική «Συναισθηματική αξία» του Γιόακιμ Τρίερ με οκτώ και «Οι αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ, με επτά υποψηφιότητες.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία (Δράμα)

Frankenstein

Hamnet

Ενα Απλό Ατύχημα

The Secret Agent

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία ή Μιούζικαλ)

Blue Moon

Βουγονία

Marty Supreme

Καμία Αλλη Επιλογή

Nouvelle Vague

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Καλύτερη Επίδοση στο Box Office

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Kpop Demon Hunters

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία

Αμαρτωλοί

Weapons

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Ζωούπολη 2

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Αντερσον (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Frankenstein)

Τζαφάρ Παναχί (Ενα Απλό Ατύχημα)

Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)

Κλόι Ζάο (Hamnet)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Τζόελ Ετζερτον (Train Dreams)

Οσκαρ Αϊζακ (Frankenstein)

Ντουέιν Τζόνσον (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)

Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα

Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)

Τζένιφερλ Λόρενς (Die My Love)

Ρενάτε Ρέινσβε (Συναισθηματική Αξία)

Τζούλια Ρόμπερτς (Μετά το Κυνήγι)

Τέσα Τόμσον (Hedda)

Εύα Βίκτορ (Sorry, Baby)

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα)

Σίνθια Ερίβο (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)

Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Αμάντα Σέιφριντ (The Testament of Ann Lee)

Εμα Στόουν (Βουγονία)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)

Τζορτζ Κλούνεϊ (Jay Kelly)

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ιθαν Χοκ (Blue Moon)

Λι Μπιόνγκ-χον (Καμία Αλλη Επιλογή)

Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)

B’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Τζέικομπ Ελορντι (Frankenstein)

Πολ Μεσκάλ (Hamnet)

Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ανταμ Σάντλερ (Jay Kelly)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

B’ Γυναικείος Ρόλος

Εμιλι Μπλαντ (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία)

Αριάνα Γκράντε (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Ινγκα Ιμπσντόντερ Λιλέας (Συναισθηματική Αξία)

Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons)

Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Ενα Απλό Ατύχημα

Καμία Αλλη Επιλογή

The Secret Agent

Συναισθηματική Αξία

Sirat

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Σενάριο

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Ενα Απλό Ατύχημα

Συναισθηματική Αξία

Hamnet

Μουσική

Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein)

Λούντβιχ Γιόρανσον (Αμαρτωλοί)

Τζόνι Γκρίνγουντ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Μαξ Ρίχτερ (Hamnet)

Χανς Ζίμερ (F1: Η Ταινία)

Τραγούδι

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

Kpop Demon Hunters

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Train Dreams

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Paradise)

Ντιέγκο Λούνα (Andor)

Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)

Μαρκ Ράφαλο (Task)

Ανταμ Σκοτ (Severance)

Νάο Γουάιλ (The Pitt)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)

Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Νατάσα Λιόν (Poker Face)

Τζίνα Ορτέγκα (Wednesday)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά

Οουεν Κούπερ (Adolescence)

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Γουάλτον Γκόγκινς (The White Lotus)

Τζέισον Αϊζακς (The White Lotus)

Τραμέλ Τίλμαν (Severance)

Ασλεϊ Γουόλτερς (Adolescence)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά

Κάρι Κουν (The White Lotus)

Εριν Ντόχερτι (Adolescence)

Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)

Κάθριν Ο’ Χάρα (The Studio)

Πάρκερ Πόζεϊ (The White Lotus)

Αϊμι Λου Γουντ (The White Lotus)

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News