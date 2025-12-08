O πλανήτης στενάζει από 380 εγκληματικές συμμορίες

Συνοπτική εικόνα των απειλών που συνιστούν οι λεγόμενες Μη Κρατικές Ενοπλες Ομάδες (ΜΚΕΟ) περιέχεται σε μελέτη για τις συγκρούσεις, την οποία δημοσιεύει κάθε χρόνο από το 2015 το εδρεύον στη Βρετανία Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών ή IISS.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν καταμετρηθεί 380 δρώσες ομάδες ενόπλων, ενώ περίπου 240 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον μερικό ή και τον πλήρη έλεγχο κάποιας από τις ΜΚΕΟ. Η πλούσια δράση αυτών των ομάδων προσθέτει ήδη περισσότερη ανασφάλεια στον πλανήτη, σχολίασε ο Ντανίλο Τάινο της Corriere della Sera.

Η μελέτη εδράζεται σε ευρεία ανάλυση και καλύπτει όλα τα σημεία έντασης στον κόσμο. Υπολόγισε τον αριθμό των θυμάτων πολέμου στο διάστημα μεταξύ Ιουλίου 2024 και Ιουνίου 2025. Είναι 240.000 άτομα, κατά 23% περισσότερα από το προηγούμενο διάστημα μέτρησης, ιδίως στην Ουκρανία (82.298), στην Παλαιστίνη (20.990), στο Σουδάν (20.198) και στη Μιανμάρ (16.927). Κατά την εκτίμηση του αρθρογράφου, «η θανατηφόρα εμφάνιση των ΜΚΕΟ είναι επακόλουθο ή υποπροϊόν της κούρσας των μεγάλων δυνάμεων προς την αντιπαράθεση».

Εξήγησε το σκεπτικό του: «Ενώ αποσταθεροποιούν ολόκληρες περιοχές, αυτές οι δυνάμεις δημιουργούν χώρο για τον σχηματισμό εγκληματικών ομάδων βασικά, οι οποίες δρουν προς όφελος των δικών τους στόχων. Αξιοσημείωτα παραδείγματα ΜΚΕΟ είναι η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι, ομάδες που έχουν πολιτικές φιλοδοξίες και διεθνείς διασυνδέσεις. Προσφάτως, άλλες εγκληματικές οργανώσεις έχουν αναπτυχθεί και έχουν προφασιστεί πολιτικούς στόχους, στοχεύοντας στην επιρροή κυβερνήσεων, ιδίως στη Λατινική Αμερική».

Εκτός από τον στρατιωτικό και κατασταλτικό ρόλο, πολλές από αυτές τις ΜΚΕΟ εκτελούν και κοινωνικές λειτουργίες, από την εκπαίδευση έως την υγειονομική περίθαλψη, «για να αποκτήσουν νομιμότητα μεταξύ των πληθυσμών που ‘‘κυβερνούν’’». Στην Υποσαχάρια Αφρική υπάρχουν 158 τέτοιες ομάδες, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, 85, 72 στην Αμερική, 58 στην Ασία και επτά στην Ευρώπη.

Εκτός από εκείνες με πρωταρχικούς πολιτικούς στόχους, «πρόκειται κυρίως για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων, την παράνομη εξόρυξη χρυσού και διαμαντιών, το λαθρεμπόριο όπλων και το ‘‘κυβερνοέγκλημα’’. Ολες, πάντως, είναι οπλισμένες και σχεδόν πάντα έχουν αυστηρό εδαφικό έλεγχο». Και αυτή είναι μια μάλλον ανησυχητική μορφή πολέμου στον 21ο αιώνα, κατέληξε ο Τάινο.

