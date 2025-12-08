Αγροτικό: Πού έχει δίκιο και πού άδικο η κυβέρνηση

Στην ανάρτηση της Κυριακής και στις δηλώσεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα βλέπει κανείς δύο πράγματα. Πρώτον, την απόφαση να χειριστεί ο ίδιος την κρίση με τους αγρότες ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων και, δεύτερον, να προτάξει ορισμένα επιχειρήματα προς την κοινή γνώμη τα οποία σαφώς και ανταποκρίνονται στην κοινή λογική.

Με μετριοπαθή λόγο, ο Πρωθυπουργός στέκεται σε δύο σημεία στα οποία η κυβέρνηση έχει δίκιο:

—Το βασικό: Οι αποκλεισμοί εθνικών οδών και τελωνείων και οι απόπειρες αποκλεισμού λιμανιών και αεροδρομίων είναι ενέργειες που δεν βοηθούν τον αγώνα των αγροτών. Δεν πλήττουν απλώς την οικονομία, τα δικαιώματα και τη δραστηριότητα των υπολοίπων πολιτών της χώρας αλλά δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του κοινωνικού αυτοματισμού.

Η ψυχραιμία στους χειρισμούς έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς τα πνεύματα είναι οξυμένα. Πράγμα που επιβεβαίωσαν τα απαράδεκτα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα (8/12) με τις συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών, τους τραυματισμούς, την κατάληψη του αεροδρομίου του Ηρακλείου και την επιστροφή πτήσεων στην Αθήνα.

Από την άλλη πλευρά, τα εύκολα λόγια και οι ανέξοδες αντιπολιτευτικές κορώνες υπέρ των αγροτών, ακόμη και από πρώην πρωθυπουργούς, είναι ένα «έργο» τόσο παλιό, έχει επαναληφθεί τόσες φορές με τα ίδια λόγια και με εναλλαγή ρόλων (ακόμη και από τα ίδια πρόσωπα) που δεν πείθει πλέον κανέναν.

—Οι έλεγχοι: Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι έπρεπε να γίνουν έλεγχοι και γι’ αυτό καθυστέρησαν οι πληρωμές, οι οποίες θα γίνουν με αυξημένο το συνολικό ποσό για τους έντιμους αγρότες. Αυτονόητο και επιβεβλημένο ήταν προφανώς να γίνουν οι έλεγχοι, ακόμη και αν δεν τους επέβαλε η ΕΕ μετά από την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ωστόσο η προσπάθεια της κυβέρνησης να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση υπονομεύεται από το μερίδιο ευθύνης που έχει η ίδια:

— Ο «αόρατος» πρωτογενής τομέας: Αν ρίξει κανείς μια ματιά στους ωφελούμενους από το Ταμείο Ανάκαμψης (εδώ) θα διαπιστώσει την απουσία σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Στον αγροτοδιατροφικό τομέα, ο οποίος μπορεί και πρέπει να αποτελεί κλάδο αιχμής για την ελληνική οικονομία, στον κατάλογο των 100 μεγάλων επενδύσεων που στηρίχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης διακρίνουμε μόνο μια εταιρεία. Αν συνδυάσει κανείς αυτή την εικόνα με τις καθυστερήσεις των ενεργειών (και των πληρωμών) για τις επιπτώσεις του Daniel στην Θεσσαλία, το συμπέρασμα πολλών είναι ότι σε αντίθεση με άλλους τομείς, όπως π.χ. ο τουριστικός, ο αγροτικός τομέας ήταν σχεδόν… αόρατος για πολλά επιτελικά στελέχη.

—Το Υπουργείο «φάντασμα»: Οπως έχει επισημάνει το Protagon (εδώ), η κυβέρνηση έχει αλλάξει έξι υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης σε έξι χρόνια, από το 2019 έως σήμερα. Παρατηρητές σημειώνουν πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρότι είχε την ευκαιρία και τον χρόνο, πρώτον, διόρισε σε αυτή τη θέση πολιτικούς που παρατηρούσαν ατάραχοι (στην καλύτερη περίπτωση) ένα πάρτι που διέλυσε η ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και δεύτερον, η προσέγγιση για τον κλάδο δεν άλλαξε: συνέχισε να αντιμετωπίζεται, όπως εδώ και δεκαετίες, ως ένα τεράστιο δίκτυο εξαγοράς ψήφων και εκμαυλισμού.

—Η εικονογράφηση του σκανδάλου: Ο «Φραπές», ο «Χασάπης» η —πολυφωτογραφημένη ως πρότυπο αυτοδημιούργητης επιχειρηματία— κυρία Σεμερτζίδου με τη Φεράρι που υπήρξε κομματικό στέλεχος της ΝΔ καθώς και ο σύντροφος της Χρήστος Μαγειρίας, ο οποίος εμφανίστηκε με θράσος στην Εξεταστική της Βουλής και δεν έδωσε απαντήσεις για το γεγονός ότι (σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ) ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν βρήκε ούτε ζώα, ούτε μαντρί, ενώ τέθηκε παλαιότερα υπό έρευνα και για αρχαιοκαπηλία, απλώνουν μια δυσοσμία που επηρεάζει τη γνώμη των πολιτών για το κυβερνών κόμμα.

—Τα καφενεία της διχόνοιας: Η τελευταία, αλλά όχι ευκαταφρόνητη διάσταση, είναι το κλίμα που επικρατεί στην ελληνική Περιφέρεια. Η οργή και η καχυποψία που απλώθηκε από το καλοκαίρι στα καφενεία της επαρχίας από τους έντιμους αγρότες προς αυτούς που συμμετείχαν στο πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα πραγματικό μέγεθος. Διότι οι έντιμοι αγρότες βάζουν την κυβέρνηση στην ίδια πλευρά με εκείνους που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις κάνοντας μάλιστα επίδειξη πλούτου.

Ως εκ τούτου, ήταν όντως επιβεβλημένη η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να πυκνώσει τις επόμενες ημέρες τις επαφές του με τους βουλευτές της Περιφέρειας και με τους νέους προέδρους νομαρχιακών επιτροπών της ΝΔ (ΔΕΕΠ, πρώην ΝΟΔΕ) που εξελέγησαν στις 23 Νοεμβρίου από τις εσωκομματικές εκλογές. Διότι πρέπει να ηρεμήσουν τα πνεύματα και η κυβέρνηση να αποκαταστήσει την επαφή της με τον κόσμο της υπαίθρου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News