Economist: Η Ελλάδα έκτη πιο αποδοτική οικονομία στον κόσμο

Μετά την πρώτη θέση που κατέλαβε το 2022 και το 2023, η Ελλάδα κατετάγη έκτη στη λίστα του Economist για τις οικονομίες που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις το 2025, με την Πορτογαλία να διαδέχεται στην πρώτη θέση το 2025 την Ισπανία, η οποία είχε επικρατήσει το 2024. Για μία ακόμη χρονιά, η χώρα μας βρίσκεται πάνω από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία.

Ο πίνακας του Economist βασίζεται σε πέντε οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες: πληθωρισμό, «εύρος πληθωρισμού»—δηλαδή πόσο απλωμένες είναι οι αυξήσεις των τιμών σε ολόκληρη την οικονομία—, ΑΕΠ, θέσεις εργασίας και επιδόσεις του χρηματιστηρίου.

Ο πίνακας του Economist εμφανίζει την Ελλάδα στην έκτη θέση μεταξύ των οικονομιών που κατέγραψαν τις καλύτερες επιδόσεις το 2025:

Τα νέα, για ακόμη μία χρονιά, είναι θετικά για τη Νότια Ευρώπη. Μετά την περσινή πρωτιά της Ισπανίας, η Πορτογαλία κατακτά την κορυφή της λίστας, συνδυάζοντας ισχυρή ανάπτυξη, χαμηλό πληθωρισμό και έντονα ανοδικό χρηματιστήριο. Aλλες χώρες της Ευρωζώνης που δυσκολεύτηκαν τη δεκαετία του 2010, ανάμεσά τους η Ελλάδα —νικήτρια το 2022 και το 2023— και η Ισπανία, βρίσκονται επίσης ψηλά στην κατάταξη. Εκτός Ευρώπης, το Ισραήλ συνεχίζει την ισχυρή ανάκαμψη από το σοκ του 2023, ενώ η Ιρλανδία χάνει οριακά την πρώτη θέση.

Οπως αναφέρει το βρετανικό περιοδικό, θέση ουραγού καταλαμβάνουν κατά κύριο λόγο οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Εσθονία, Φινλανδία και Σλοβακία βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις, ενώ η Γερμανία (20η), παρότι κάπως βελτιωμένη, εξακολουθεί να κινείται χαμηλά. Το ίδιο και η Βρετανία. Η Γαλλία (11η στις 36 χώρες), παρά την πολιτική αστάθεια, σημειώνει μια αξιοπρεπή επίδοση. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι ΗΠΑ κατατάσσονται μόλις στη μεσαία ζώνη (θέση 17) —χαμηλότερα και από την Ιταλία (θέση 16)— καθώς η ισχυρή αλλά όχι εντυπωσιακά κινούμενη αγορά εργασίας και ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός περιορίζουν τη συνολική βαθμολογία τους.

Ο πρώτος δείκτης του Economist είναι ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια. Οσο πιο κοντά βρίσκεται ο ετήσιος ρυθμός στο 2%, τόσο καλύτερη θεωρείται η επίδοση. Η Τουρκία ξεχωρίζει αρνητικά, με πληθωρισμό πολλαπλάσιο από κάθε άλλη χώρα, αποτέλεσμα των ανορθόδοξων πολιτικών του Ερντογάν. Ακολουθεί η Εσθονία, με δομικό πληθωρισμό κοντά στο 7% το τρίτο τρίμηνο του 2025, ευρισκόμενη ακόμη υπό την επίδραση του ενεργειακού σοκ του 2022. Αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα: στη Βρετανία, ο δομικός πληθωρισμός είναι χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι αλλά παραμένει στο 4% και μακριά από τον στόχο της Τράπεζας της Αγγλίας.

Σε κάποιες οικονομίες, όμως, ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά χαμηλός, σύμφωνα με τον Economist. Η Σουηδία βρίσκεται σχεδόν στο μηδέν —κάτι που ακούγεται ιδανικό για τα νοικοκυριά που έχουν εξαντληθεί από τις διαδοχικές ανατιμήσεις, αλλά προκαλεί στους οικονομολόγους φόβους για αποπληθωρισμό, ο οποίος αποθαρρύνει την κατανάλωση και αυξάνει το βάρος του χρέους. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν η Φινλανδία και η Ελβετία. Η Ιαπωνία έχει υψηλότερο πληθωρισμό από ό,τι στη δεκαετία του 2010, αλλά παραμένει μακριά από τις υπερθερμασμένες οικονομίες της Δύσης.

Ο δείκτης του «εύρους πληθωρισμού» καταγράφει το ποσοστό των αγαθών και των υπηρεσιών που ακριβαίνουν πάνω από 2% τον χρόνο και αναδεικνύει ανάλογες τάσεις. Σε ορισμένες χώρες έχει αυξηθεί σημαντικά —π.χ. στις ΗΠΑ, ενδεχομένως λόγω επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής— ενώ στην Αυστραλία πάνω από το 85% των ειδών του καλαθιού καταναλωτή αυξάνεται με ρυθμό άνω του 2%.

Στο πεδίο της ανάπτυξης και της απασχόλησης, η Πορτογαλία ξεχωρίζει. Ο τουρισμός εκτοξεύτηκε το 2025, καθώς σύμφωνα με τη βρετανική επιθεώρηση πολλοί εύποροι ξένοι εγκαθίστανται στη χώρα για να επωφεληθούν από ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα. Η αύξηση του ΑΕΠ της Πορτογαλίας βρίσκεται πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2.4%). Και η Ελλάδα (1,7%) σημειώνει μια καλή επίδοση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Τσεχία και Κολομβία σημειώνουν επίσης σημαντική άνοδο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αντιθέτως, η Νότια Κορέα έχασε θέσεις εργασίας, ενώ η Νορβηγία —εξαρτημένη από τις τιμές των εμπορευμάτων και τη ναυτιλία— επηρεάστηκε από την παγκόσμια επιβράδυνση του εμπορίου.

Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, η θεαματική αύξηση του ΑΕΠ του τρίτου εφετινού τριμήνου (άνω του 12% σε ετήσια βάση) είναι παραπλανητική, καθώς οι πολυεθνικές που δηλώνουν τα κέρδη τους εκεί στρεβλώνουν σύμφωνε με τον Economist τα επίσημα στοιχεία. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται από το περιοδικό ο δείκτης της «τροποποιημένης εγχώριας ζήτησης», που αφαιρεί αυτές τις στρεβλώσεις.

Το χρηματιστήριο αποτελεί τον τελευταίο δείκτη και η Ελλάδα καταγραφεί πολύ καλή πορεία με αύξηση 44% σε ετήσια βάση (με βάση τον γενικό δείκτη έως τον Οκτώβριο). Στις ΗΠΑ, παρά τις προσδοκίες, η βρετανική επιθεώρηση σημειώνει ότι οι αμερικανικές μετοχές δεν πρωταγωνιστούν: η κίνηση είναι μεν θετική (10.2%), αλλά αντανακλά κυρίως επιτυχίες προηγούμενων ετών.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζει η Γαλλία (αύξηση 7,6%). Χειρότερη επίδοση από κάθε άλλη χώρα έχει η Δανία (πτώση 28,7%), όπου η μετοχή της Novo Nordisk —παρασκευάστριας του Ozempic— έχει υποχωρήσει κατά 60%, καθώς η εταιρεία έχασε την πρωτοκαθεδρία στα φάρμακα αδυνατίσματος.

Αντίθετα, οι επενδυτές αναζητούν «καυτές» αποδόσεις αλλού. Οι εταιρείες της Τσεχίας και της Νότιας Κορέας είχαν πολύ καλή χρονιά, αλλά η χώρα με τις υψηλότερες αποδόσεις (σε τοπικό νόμισμα) είναι το Ισραήλ: η μετοχή της Bank Leumi, της πολυτιμότερης εισηγμένης της χώρας, έχει εκτιναχθεί κατά 70%. Οι Πορτογάλοι επενδυτές επίσης χαμογελούν, με το χρηματιστήριο της χώρας να ενισχύεται πάνω από 20% μέσα στο 2025.

