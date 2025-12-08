Εξάρχου: Aktor και ΔΕΠΑ αναζητούν επιπλέον αμερικανικό LNG για εξαγωγές

Η κοινοπραξία της Aktor Group με την ελληνική κρατική εταιρεία παροχής φυσικού αερίου ΔΕΠΑ επιδιώκει να εξασφαλίσει επιπλέον προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το αμερικανικό δίκτυο Bloomberg.

Μετά τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Νοέμβριο με τη Venture Global για την εισαγωγή του καυσίμου στην Ελλάδα με σκοπό την εξαγωγή του σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic See LNG Trade SA (κοινοπραξία Aktor-ΔΕΠΑ) αναζητά περαιτέρω προμηθευτές, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor.

Η συμφωνία με την Venture Global καλύπτει την περίοδο 2030-2050, αλλά οι πωλήσεις στην Ουκρανία και τη Ρουμανία αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026, όπως τονίζει το Bloomberg.

«Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά και για την περίοδο 2026-2030 θα χρειαστούμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές», δήλωσε ο κ. Εξάρχου, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της κοινοπραξίας.

Η αναζήτηση νέων συμφωνιών έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου για την περιοχή και η Ευρώπη εργάζεται για την πλήρη απαγόρευση των ρωσικών προμηθειών. Η Ουκρανία επίσης αγωνίζεται να εξασφαλίσει ενέργεια για το χειμώνα, μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που κατέστρεψαν περισσότερο από το ήμισυ της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.

Η συμφωνία που υπέγραψε η ΔΕΠΑ τον περασμένο μήνα για την προμήθεια της ουκρανικής Naftogaz με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο «θα διευκολυνθεί μέσω της κοινοπραξίας», δήλωσε ο Εξάρχου. Η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί στο αμερικανικό ΥΦΑ, είπε, δεδομένης της μη διαθεσιμότητας ρωσικού φυσικού αερίου από τον Νοέμβριο του 2027.

Η Ελλάδα θα χρειαστεί μια δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης πριν από το 2030, προκειμένου να δημιουργήσει έναν διάδρομο που θα επεκτείνει τη μεταφορική ικανότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία, ανέφερε ο κ. Εξάρχου. Αυτό είναι επίσης κρίσιμο για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας, πρόσθεσε.

Βραχυπρόθεσμα, η κοινοπραξία θα ναυλώσει πλοία για τη μεταφορά του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ενώ θα διερευνήσει τη μακροπρόθεσμη σκοπιμότητα της κατασκευής δικών της πλοίων, ανέφερε ο CEO της Aktor.

Η είσοδος της κοινοπραξίας στον τομέα του ΥΦΑ αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Aktor για διαφοροποίηση στον ενεργειακό τομέα, με στόχο την ενίσχυση των κερδών και τη μείωση της εξάρτησής της από τον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου. Η εταιρεία επιθυμεί να μειώσει την εξάρτησή της από τον κατασκευαστικό κλάδο από 85% των κερδών προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων σε 40%, με τη συμβολή του ενεργειακού τομέα να αναθεωρείται πριν από το τέλος του έτους, ανέφερε.

«Η επίδραση του LNG στην περίοδο 2026-2030 θα είναι σημαντική και η επίδραση της δραστηριότητας από το 2030 έως το 2050 ακόμη πιο σημαντική», δήλωσε ο κ. Εξάρχου. Η Aktor κατέχει το 60% της κοινοπραξίας, ενώ η ΔΕΠΑ κατέχει το 40%.

