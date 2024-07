Απόπειρα κατά Τραμπ: «H μεγαλύτερη αποτυχία της Μυστικής Υπηρεσίας εδώ και δεκαετίες»

Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) απέτυχε στην αποστολή της να προστατεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε τη Δευτέρα η διευθύντρια της υπηρεσίας Κίμπερλι Τσίτλε κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο, με φόντο την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ στην Πενσιλβάνια την 13η Ιουλίου.

«Αποτύχαμε», δήλωσε ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων η επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής, που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια του προέδρου και των πρώην προέδρων των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, και δέχεται επικρίσεις για ενδεχόμενες παραλείψεις.

«Ως διευθύντρια της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για οποιοδήποτε κενό ασφαλείας», είπε η Τσίτλε, η οποία δέχεται πιέσεις από Ρεπουμπλικανούς να παραιτηθεί.

«Η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη 13η Ιουλίου αποτελεί τη σημαντικότερη επιχειρησιακή αποτυχία στους κόλπους της Μυστικής Υπηρεσίας εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε η ίδια.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, ωστόσο, η Τσίτλε υποστήριξε πως η Μυστική Υπηρεσία παρείχε την ασφάλεια που είχε ζητήσει η ομάδα προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ για την εκδήλωση.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως για τη συγκέντρωση της 13ης Ιουλίου, οι λεπτομέρειες που είχαν ζητηθεί, τα εργαλεία που είχαν ζητηθεί για εκείνη την ημέρα, είχαν δοθεί», τόνισε.

Ενώπιον των ισχυρισμών μελών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι η Μυστική Υπηρεσία αρνήθηκε να διατεθούν πόροι για την προστασία του Τραμπ, η ίδια απάντησε ότι η ασφάλεια για τον πρώην πρόεδρο είχε αυξηθεί πριν από την επίθεση.

«Το επίπεδο της ασφάλειας που είχε παρασχεθεί στον πρώην πρόεδρο είχε αυξηθεί πριν από την προεκλογική εκστρατεία και αυξάνεται σταθερά όσο εξελίσσονται οι απειλές», είπε η Τσίτλε. «Η αποστολή μας δεν είναι πολιτική. Αποτελεί στην κυριολεξία ένα ζήτημα ζωής και θανάτου».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων Τζέιμς Κόμερ επανέλαβε την έκκληση πολλών στελεχών του κόμματος του να παραιτηθεί. «Αποτελεί ακράδαντη πεποίθησή μου, διευθύντρια Τσίτλε, ότι θα πρέπει να παραιτηθείτε», της είπε ο Κόμερ.

«Η Μυστική Υπηρεσία απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους και έχει έναν σημαντικό προϋπολογισμό. Ομως, τώρα έγινε το πρόσωπο της ανικανότητας», σχολίασε ο ίδιος.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέρι Κόνολι δήλωσε από την πλευρά του: «Απαράδεκτα περιστατικά, όπως αυτό εδώ, υπογραμμίζουν το γεγονός ότι είμαστε ένα ολοένα και πιο πολωμένο έθνος που βρίσκεται αντιμέτωπο με όλο και πιο έντονες πολιτικές εντάσεις».

Η ακρόαση της Δευτέρας σηματοδοτεί τον πρώτο γύρο της εξέτασης της απόπειρας δολοφονίας από το Κογκρέσο, μετέδωσαν τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα.

Την Τετάρτη, ο διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ρέι θα εμφανιστεί κι εκείνος με τη σειρά του ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Director of the U.S. Secret Service, Kimberly Cheatle says that the July 13th Assassination Attempt against Former President Donald J. Trump was “The Most Significant Operational Failure at the Secret Service in Decades,” but then Defends herself stating, “I think I am the Best… pic.twitter.com/fnnoDMb19z

— OSINTdefender (@sentdefender) July 22, 2024