Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία Αομόρι, και έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της βόρειας και ανατολικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS).

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς. Σύμφωνα με το JMA, το επίκεντρο του σεισμού είναι 80 χλμ στα ανοιχτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, με εστιακό βάθος 50 χλμ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:15 τοπική ώρα (16:15 ώρα Ελλάδας). Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας. Η προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για τις νομαρχίες Χοκάιντο, Αομόρι και Ιβάτε.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.

BREAKING: Tsunami warnings issued for northern Japan, earthquake upgraded to 7.6 – JMA pic.twitter.com/RZkmvFVMot — BNO News (@BNONews) December 8, 2025

