Εκκληση Ζελένσκι για ενότητα ΕΕ, ΗΠΑ και Ουκρανίας

Την ύψιστη σημασία της ενότητας μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ, επεσήμανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά το μπαράζ συναντήσεων που είχε σε Λονδίνο και Βρυξέλλες.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε αρχικά στο Λονδίνο με τους ηγέτες Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας και υπογράμμισε ότι υπήρξε συμφωνία ώστε να υπάρξει κοινή γραμμή για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, τις εγγυήσεις ασφάλειας και την ανοικοδόμηση, καθώς και στα επόμενα βήματα της δυτικής στήριξης προς το Κίεβο.

«Αυτό που είναι κρίσιμο σήμερα είναι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης και Ουκρανίας, καθώς και η ενότητα ανάμεσα σε Ευρώπη, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος και προσέθεσε ότι «πραγματοποιήσαμε μια λεπτομερή συζήτηση για το κοινό διπλωματικό μας έργο με την αμερικανική πλευρά, ευθυγραμμίσαμε την κοινή θέση ως προς τη σημασία των εγγυήσεων ασφάλειας και της ανοικοδόμησης και συμφωνήσαμε στα επόμενα βήματα. Είχαμε επίσης ξεχωριστή συζήτηση για τη συνέχιση της αμυντικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Είμαι ευγνώμων στους ηγέτες για τη βούλησή τους να σταθούν στο πλευρό του λαού μας και να μας βοηθήσουν να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά».

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου, οι τέσσερις ηγέτες εστίασαν στον ρόλο των πρόσφατων ειρηνευτικών συνομιλιών με βάση το αμερικανικό σχέδιο τονίζοντας ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επηρεάζουν άμεσα και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Παράλληλα, συμφώνησαν πως οι Εθνικοί Σύμβουλοι Ασφαλείας τους θα συνεχίσουν εντατικά τις διαπραγματεύσεις τις επόμενες ημέρες.

Κεντρικό μήνυμα της συνάντησης ήταν η ανάγκη για «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία. Μια ειρήνη που, όπως σημειώνεται στην επίσημη ανακοίνωση, απαιτεί ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Παράλληλα υπογράμμισαν ότι όσο οι διπλωματικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, η Ευρώπη οφείλει να σταθεί αποφασιστικά δίπλα στο Κίεβο. Επεσήμαναν πως η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττεται από «αδιάκοπες επιθέσεις» που αφήνουν χιλιάδες πολίτες χωρίς ενέργεια και βασικές υπηρεσίες.

Ανάμεσα στα ζητήματα που βρέθηκαν στο τραπέζι ήταν και η πρόοδος στις εργασίες για την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Μια λύση που βρίσκει σύμφωνους ολοένα και περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Βρετανός πρωθυπουργός προήδρευσε ευρείας τηλεδιάσκεψης με Ευρωπαίους συμμάχους, παρουσία του προέδρου Ζελένσκι. Σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, την Ιταλία, τη Δανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, το ΝΑΤΟ, καθώς και ανώτερος αξιωματούχος από την Τουρκία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το Ουκρανικό βρίσκεται «σε μια κρίσιμη στιγμή» και ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τη Μόσχα προκειμένου να τερματιστεί «αυτός ο βάρβαρος πόλεμος», όπως χαρακτηριστικά επεσήμαναν. Όλοι οι ηγέτες δεσμεύθηκαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία τις επόμενες ημέρες.

Η πλήρης δήλωση έχει ως εξής:

«Οι ηγέτες συζήτησαν τη σημασία των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και υποστήριξαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Εδωσαν εντολή στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των χωρών τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις τις επόμενες ημέρες.

Οι ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες, η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, ενισχύοντας την ικανότητά της να αμυνθεί ενάντια στις αμείλικτες επιθέσεις που έχουν αφήσει χιλιάδες ανθρώπους χωρίς θέρμανση ή φωτισμό.

Συζήτησαν επίσης τη θετική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας. Μετά τη συνάντηση με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας, ο βρετανός πρωθυπουργός συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη με άλλους ευρωπαίους συμμάχους, μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι, για να τους ενημερώσει για την τελευταία εξέλιξη της κατάστασης.

Ολοι οι ηγέτες συμφώνησαν ότι αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη στήριξη προς την Ουκρανία και την οικονομική πίεση προς τον Πούτιν, προκειμένου να τερματιστεί αυτός ο βάρβαρος πόλεμος».

Φον ντερ Λάιεν: Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο την Ουκρανία

Η υποστήριξη της Ουκρανίας και η αύξηση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας είναι οι δύο κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τους ηγέτες που συμμετείχαν στη σημερινή συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθύμων», παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ολοι γνωρίζουμε τι διακυβεύεται και γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης θα βοηθήσει στην επιβίωση της Ουκρανίας και αποτελεί κρίσιμο βήμα της ευρωπαϊκής άμυνας», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας «Χ». Τόνισε ακόμη ότι σε συνεργασία με τους συμμάχους της, η Ευρώπη διαθέτει τα μέσα και τη βούληση να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας τον «οξύ αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κυρώσεων στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας».

Αναφερόμενη στην πρόταση της Επιτροπής για το Δάνειο Αποζημιώσεων, η Φον ντερ Λάιεν παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο εγχείρημα, υπογράμμισε όμως ότι αυξάνει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία. «Η πρόταση αξιοποιεί τα ταμειακά υπόλοιπα που παράγονται από τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα ποσά θα χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις. Οσο περισσότερο ο Πούτιν συνεχίζει τον πόλεμό του, χύνει αίμα, αφαιρεί ζωές και καταστρέφει ουκρανικές υποδομές, τόσο υψηλότερο θα είναι το κόστος για τη Ρωσία».

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα, τόνισε ότι «είναι δική μας ευθύνη». «Προχωράμε με ταχύ ρυθμό στην εφαρμογή του οδικού χάρτη ετοιμότητάς μας, στην στρατιωτική κινητικότητα και στις πανευρωπαϊκές ναυαρχίδες στον τομέα της άμυνας. Καθώς εξετάζουμε ακόμη τα σχέδια SAFE που λάβαμε από τα κράτη μέλη, η Ουκρανία περιλαμβάνεται σε 15 από τα 19 που υποβλήθηκαν. Δεν πρόκειται μόνο για χρηματοδότηση – η Ουκρανία παίρνει σκληρά μαθήματα στο πεδίο της μάχης κι’ εμείς μαθαίνουμε από αυτά. Ενσωματώνοντας τις αμυντικές μας βιομηχανικές βάσεις, χτίζουμε μια ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα για σήμερα και για το μέλλον», τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής.

Σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη, η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει: «Καθώς η Ουκρανία συμμετέχει σε γνήσιες διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη, η Ρωσία εξαπατά επανειλημμένα και καθυστερεί. Χλευάζει τη διπλωματία και αυξάνει τις επιθέσεις, ενώ προσποιείται ότι επιδιώκει την ειρήνη» και καταλήγει λέγοντας: «ο βάναυσος πόλεμος της Ρωσίας προσπάθησε να μας διχάσει, αλλά πέτυχε το αντίθετο. Οι δεσμοί μας είναι ισχυρότεροι από ποτέ. Δεν μας δεσμεύουν μόνο τα αμυντικά συμφέροντα, αλλά και οι κοινές μας αξίες. Έτσι θα συνεχίσουμε: ενωμένοι, στηρίζοντας την Ουκρανία και υπερασπιζόμενοι την Ευρώπη».

