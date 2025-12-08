Τηλεκπαίδευση Made in Greece

Θα σας πάω λίγο πίσω, στην Πέμπτη και στην κακοκαιρία Byron, η οποία σαν τον ποιητή των έντονων καιρικών φαινομένων, μας έφερε ειδοποιήσεις από το 112 και σάρωσε τη χώρα. Το μήνυμα ότι τα σχολεία θα μείνουν κλειστά την Παρασκευή, τη δεύτερη μέρα της κακοκαιρίας, ήρθε σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αν είσαι γονιός παιδιού που πάει σχολείο, ξέρεις βαθιά μέσα σου ότι η ανακοίνωση θα εμφανιστεί όπου να ’ναι στον διαδικτυακό τοίχο σου, όπερ και εγένετο.

Δεν θα πω ψέματα, όταν την είδα, μειδίασα ειρωνικά. Δηλαδή, εντάξει, να δεχτώ ότι σε κάποιες περιοχές οι δρόμοι γίνονται Waterland και είναι απόλυτα δικαιολογημένο να αποφύγεις κάθε μετακίνηση. Αλλά στις γειτονιές της Αθήνας που τα δημόσια σχολεία απέχουν δύο λεπτά με τα πόδια από το σπίτι κάθε μαθητή, ποιος ο λόγος να κλείσουν;

Βέβαια, αν σκεφτεί κανείς τα περιστατικά των τελευταίων χρόνων στις σχολικές εγκαταστάσεις, κάτι ταβάνια που πέφτουν στα καλά καθούμενα, κάτι τάξεις που πλημμυρίζουν λες και είναι ο «Τιτανικός», τότε ίσως μια σφοδρή βροχόπτωση είναι όντως λόγος να κλείσεις σχολείο στην Ελλάδα. Ποτέ δεν ξέρεις τι άλλο θα καταρρεύσει μαζί με τα νερά της βροχής.

Τέλος πάντων, τα παιδιά θα έμεναν σπίτι, αποφασίστηκε, τέλος. Δεν πειράζει, σκέφτεσαι, θα κοιμηθούν λίγο παραπάνω, θα χαλαρώσουν, θα φτιάξουμε κουλουράκια σαν οικογένεια του Instagram. Μέχρι που έρχεται άλλο μήνυμα, αυτή τη φορά στο διαδικτυακό σου ταχυδρομείο, από το σχολείο, να σε ενημερώσει ότι αυτή τη μέρα «θα γίνει» τηλεκπαίδευση. Το βάζω σε εισαγωγικά γιατί το ρήμα δεν αντιστοιχούσε καθόλου στο νόημα του κειμένου. Για την ακρίβεια, ήταν λίγο σαν χρησμός που σε έβαζε να αναρωτιέσαι τι να κάνεις, ένα «ναι μεν, αλλά» που θα το ζήλευε και διπλωμάτης.

Πολλά από τα μηνύματα αυτά αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, από απορημένους γονείς που ήθελαν να μοιραστούν την εμπειρία τους. Ολα έμοιαζαν με μικρά λογοτεχνικά έργα. Ξεκινούσαν με την ίδια επίσημη εισαγωγή: «Σύμφωνα με τις οδηγίες, προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων μέσω Webex» και μετά συνέχιζαν με παραλλαγές της ίδιας διφορούμενης λογικής: «Ωστόσο, λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός για την αποτελεσματική υποστήριξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας» ή «οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν αδυναμία διεξαγωγής των μαθημάτων».

Με άλλα λόγια: θα κάνουμε τηλεκπαίδευση, αλλά δεν θα κάνουμε τηλεκπαίδευση. Μια υπαρξιακή αγωνία τύπου Σαρτρ, αλλά σε μορφή σχολικής ανακοίνωσης. Σα να σε καλούν σε πάρτι και να σου λένε «έρχεσαι αλλά μην έρθεις γιατί μπορεί να μη γίνει». Ολο το Σαββατοκύριακο, διάβαζα να μηνύματα των άλλων και γελούσα. Ηταν όλα κομψοτέχνημα συλλογικής σύγχυσης.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία υποτίθεται ότι υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια. Ηταν μια λύση ανάγκης στην πανδημία, αλλά ήταν και μια υπόσχεση ψηφιακής μετάβασης. Ενα εργαλείο που, υποτίθεται, θα ενεργοποιούσαμε στις καταστάσεις που δεν μπορεί να γίνει δια ζώσης μάθημα. Και όμως, εξακολουθεί να λειτουργεί σαν ξεχασμένο πείραμα σε συρτάρι υπουργείου.

Δεν θα έπρεπε, λέω εγώ, ως αφελής μητέρα παιδιών δημοτικού αλλά και άνθρωπος που χρησιμοποιεί τεχνολογία στην καθημερινότητα, να έχουν λυθεί έστω τα βασικά; Να μπορεί ένα σχολείο να σηκώσει πέντε διαδικτυακές τάξεις χωρίς να κλατάρει ο server; Να υπάρχει ένας συντονισμός που να μην περιλαμβάνει τη λέξη «αδυναμία» σε κάθε δεύτερη πρόταση;

Γιατί δημιούργησαν το σύστημα της τηλεκπαίδευσης, αν είναι να μην μπορούν να το υποστηρίξουν οι δάσκαλοι και το σχολείο; Τι ακριβώς περιμένουν όσοι ασχολούνται με αυτό για να το διορθώσουν; Την επόμενη πανδημία; Την επόμενη κακοκαιρία με πιο εντυπωσιακό αγγλικό όνομα; Ή μήπως περιμένουν οι τεχνικές δυσκολίες να λυθούν από μόνες, σαν τις κάμπιες που γίνονται πεταλούδες; Πότε, αλήθεια, είναι η σωστή στιγμή να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα;

Τουλάχιστον, για να είμαι δίκαιη, ένα πράγμα λειτούργησε άψογα: γελάσαμε. Τα αυτοαναιρούμενα μηνύματα έγιναν το viral ανάγνωσμα του Σαββατοκύριακου. Ξεκίνησαν συζητήσεις, σχόλια, memes μεταξύ των γονιών. Από αυτήν την άποψη, χαλάλι, μας φτιάξατε το διήμερο. Βέβαια, στο τέλος γελάς πικρά, όπως γίνεται πάντα σε αυτή τη χώρα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News