Συνάντηση Αλ Σίσι – Χαφτάρ: Στο επίκεντρο κρίση στη Λιβύη και ΑΟΖ

Συνάντηση στο Κάιρο είχαν ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, με τον ηγέτη της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, με αντικείμενο και την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα η συνάντηση επιβεβαίωσε τις ισχυρές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο στρατάρχης Χαφτάρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν η Αίγυπτος και ο πρόεδρος Αλ Σίσι στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη, καθώς και για τη συνεχή υποστήριξη της Αιγύπτου προς τον λιβυκό λαό από την αρχή της κρίσης, ενώ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του να συνεχίσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο σχετικά με τις εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή.

Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις που σχετίζονται με την οριοθέτηση της κοινής θαλάσσιας συνόρου μεταξύ των δύο χωρών, συμφωνώντας για τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο κρατών χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες, ειδικά η κατάσταση στο Σουδάν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τη σημασία της εντατικοποίησης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης που να διατηρεί τη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν.

Τόνισαν, επίσης, ότι η σταθερότητα του Σουδάν συνδέεται στενά με την εθνική ασφάλεια τόσο της Αιγύπτου όσο και της Λιβύης.

