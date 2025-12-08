Χολαργός: Μαχαίρωσαν 14χρονο – Το ραντεβού «παγίδα» με 20χρονη

Φωτογραφία Αρχείου | IntimeNews

Θύμα επίθεσης με δράστες δύο παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας έπεσε ένας 14χρονος στον Χολαργό, ο οποίος καταγγέλλει ότι του έστησαν ενέδρα και τον μαχαίρωσαν.

Σύμφωνα με το Mega, οι δράστες φαίνεται πως κατάφεραν να παρασύρουν τον 14χρονο στο σημείο χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μία νεαρή και στην συνέχεια τον μαχαιρώσουν σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Συγκριμένα ως δόλωμα είχε εμφανιστεί μια 20χρονη κοπέλα με την οποία ο ανήλικος πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού.

Στο σημείο της συνάντησης εμφανίστηκε πράγματι μία κοπέλα μαζί με μία φίλη της, ωστόσο λίγο αργότερα έφτασαν και τα δύο αγόρια. Τότε, ξεκίνησαν να τον ξυλοκοπούν και τελικά τον μαχαίρωσαν.

«Εχουμε τσακωθεί και με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη» δήλωσε ο ανήλικος στο Mega.

Ο 14χρονος μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε, πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την αστυνομία. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή» είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι δράστες αναζητούνται.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News