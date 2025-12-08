Ολοκληρώνονται οι εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο δεύτερος γύρος των εκλογών για την ανάδειξη προέδρου, ενώ ανάλογη αγωνία υπάρχει και για τους αντίστοιχους συλλόγους Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

Ο β’ γύρος σε όσους δικηγορικούς συλλόγους κρίθηκε απαραίτητο διήρκησε δύο ημέρες (Κυριακή ο7/12 – Δευτέρα 08/12), ενώ στον ΔΣΑ την πρώτη μέρα του δεύτερου γύρου της εκλογικής μάχης η προσέλευση κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς μέχρι τις 7 το βράδυ, που έκλεισαν οι κάλπες είχαν ψηφίσει μόλις 3.032 μέλη, αριθμός αισθητά χαμηλότερος από τους 5.104 της προηγούμενης Κυριακής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις υπολογίζεται ότι, η συνολική συμμετοχή και τις δύο ημέρες αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα του 2021 και να φτάσει τους 8.000 δικηγόρους.

Σε χαμηλούς ρυθμούς κινήθηκε η προσέλευση και στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπου χτες ψήφισαν περίπου 570 δικηγόροι, σχεδόν οι μισοί από την περασμένη Κυριακή. Στο ΔΣΘ την προεδρία διεκδικούν ο νυν Πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης, ο οποίος είχε σαφές προβάδισμα στον α’ γύρο (28,46%), και η Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη (18,49%).

Μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή ήταν η συμμετοχή και στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, όπου ο νυν Πρόεδρος Ηλίας Κλάππας έφτασε ένα βήμα πριν από την αυτοδυναμία στον α’ γύρο (48,38%) και «μονομαχεί» με τον Πολυχρόνη Περιβολάρη (24,3%).

Υπενθυμίζεται ότι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών νικητής του πρώτου γύρου αναδείχθηκε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος με ποσοστό 22,49% (3.015 ψήφοι), ενώ δεύτερος ήρθε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος 18,84% (2.526 ψήφοι).

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά στον πρώτο γύρο πρώτευσε o Ηλίας Κλάππας με 48,38% με δεύτερο τον Πολυχρόνη Περιβολάρη.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης πρώτος αναδείχθηκε στον α΄ γύρο ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και δεύτερη η Μαρία [Μαρούσα] Πρωτοπαπαδάκη.

Οι σύλλογοι που εξέλεξαν προέδρους

Νικητές σε 9 από τους 12 δικηγορικούς συλλόγους οι εκλογές των οποίων είχαν πάει στον β΄ γύρο αναδείχθηκαν την Κυριακή 07/12. Πρόκειται για τους δικηγορικούς συλλόγους σε:

– Αίγιο (νικητής Γιώργος Μπέσκος)

– Θήβα (νικήτρια Σωτηρία Μανάρα Μαυράκη)

– Κατερίνη (νικήτρια Ασημίνα Στρίμπα)

– Κόρινθος (νικητής Μιχάλης Ζαφείρης)

– Λάρισα (νικητής Τρύφων Τσατσαρός)

– Ναύπλιο (νικητής Νίκος Καρούζος)

– Πάτρα (νικήτης Παναγιώτης Μεταξάς)

– Ρόδος (νικητής Βασίλης Καταβενάκης)

– Χανιά (νικήτρια Αγάπη Μικρου)

