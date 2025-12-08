Πολ ΜακKάρτνεϊ εναντίον ΕΕ για τo «veggie burger»

Η ρύθμιση που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαγορεύσει στους παραγωγούς να χρησιμοποιούν όρους όπως «veggie burger» και «vegan sausage» για προϊόντα φυτικής προέλευσης ή για τρόφιμα που παράγονται στο εργαστήριο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να τάσσεται και αυτός κατά της ρύθμισης.

Αν η πρόταση εγκριθεί, εταιρείες που σήμερα κυκλοφορούν φυτικά «μπέργκερ» ή «λουκάνικα» θα πρέπει να αλλάξουν την ονομασία τους, ακόμη κι αν στις ετικέτες τους διευκρινίζεται ότι πρόκειται για χορτοφαγικές ή βίγκαν επιλογές.

Ο ζωντανός θρύλος της βρετανικής μουσικής ένωσε τις δυνάμεις του με τους βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι καλούν τις Βρυξέλλες να μην υλοποιήσουν τυχόν σχέδια απαγόρευσης της χρήσης των συγκεκριμένων ονομασιών.

«Το να ορίζουμε ότι τα burger και τα λουκάνικα είναι φυτικής προέλευσης, χορτοφαγικά ή βίγκαν α πρέπει να είναι αρκετό για να καταλάβουν οι λογικοί άνθρωποι τι τρώνε», δήλωσε σκωπτικά στους Times του Λονδίνου ο πρώην σταρ των Beatles, ο οποίος έγινε χορτοφάγος το 1975. «Αυτό ενθαρρύνει επίσης συμπεριφορές απαραίτητες για την υγεία μας και για την υγεία του πλανήτη».

McCartney Joins Push Against Brussels’ Plan to Restrict Meat-Style Names for Vegan Foods Campaigners say banning terms like “burger” and “sausage” for plant-based products would confuse consumers and hinder sustainable choices.#EuroPost pic.twitter.com/xWeg58LmhI — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) December 7, 2025

Η προτεινόμενη απαγόρευση της ΕΕ «θα μπορούσε να αυξήσει τη σύγχυση» και «να υπονομεύσει την οικονομική ανάπτυξη, τους στόχους βιωσιμότητας και την ατζέντα απλούστευσης της ΕΕ», έγραψαν από την πλευρά τους οκτώ βρετανοί βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του Τζέρεμι Κόρμπιν, σε επιστολή τους προς τις Βρυξέλλες.

Οι Times δημοσίευσαν το περιεχόμενο της επιστολής και αυτή περιλαμβάνει την υποστήριξη της οικογένειας ΜακΚάρτνεϊ, η οποία κατέχει εδώ και δεκαετίες μια επιχείρηση που πουλάει χορτοφαγικά τρόφιμα και συνταγές.

Αυτός και η εκλιπούσα σύζυγός του Λίντα ίδρυσαν την μάρκα φυτικών τροφίμων «Linda McCartney» το 1991. Μαζί με τις κόρες του Μαίρη και Στέλλα ξεκίνησαν την παγκόσμια καμπάνια «Meat Free Monday» με σκοπό να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να τρώνε λιγότερο κρέας.

Η επικείμενη απαγόρευση προέρχεται από μια τροπολογία που εισήγαγε η γαλλίδα κεντροδεξιά ευρωβουλευτής Σελίν Ιμάρτ στη νομοθεσία που στοχεύει στη μεταρρύθμιση των γεωργικών κανόνων της ΕΕ.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται τώρα σε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Αν τελικά συμφωνηθεί η επίμαχη διάταξη, οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν σε όλη την ενιαία αγορά – με τους βρετανούς βουλευτές να φοβούνται ότι, λόγω της στενής διασύνδεσης των αγορών, το μέτρο θα επηρεάσει έμμεσα και τα βρετανικά σούπερ μάρκετ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News