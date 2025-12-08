Ξεπέρασε το ένα τρισ. δολ. το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε φέτος για πρώτη φορά το ένα τρισ. δολάρια, καθώς οι εξαγωγές εκτοξεύθηκαν παρά τους δασμούς που έχει επιβάλει ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο 11μηνο του 2025 το πλεόνασμα έφθασε στα 1,076 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελωνειακής διοίκησης της χώρας, τα οποία καλύπτουν τα αγαθά αλλά όχι τις υπηρεσίες. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας το 2024 είχε φτάσει κοντά στο ένα τρισ. δολάρια, όπως τονίζουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Κίνας έχει προκαλέσει επικρίσεις από τους εμπορικούς της εταίρους, με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για «αφόρητες» ανισορροπίες κατά την επίσκεψή του στη χώρα την περασμένη εβδομάδα.

Βάσει των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν οι εξαγωγές αυξήθηκαν τον Νοέμβριο κατά 5,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές εμφάνισαν άνοδο 1,96%, με αποτέλεσμα το πλεόνασμα για τον συγκεκριμένο μήνα να διαμορφωθεί στα 112 δισ. δολάρια.

Το Πεκίνο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς η εγχώρια ζήτηση παραμένει αδύναμη και η κρίση στον κλάδο των ακινήτων εισέρχεται στον πέμπτο της χρόνο. Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΚ για την οικονομική πολιτική, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της κατανάλωσης, λέγοντας ότι «είναι απαραίτητο η εγχώρια ζήτηση να αποτελεί τον κύριο μοχλό, χτίζοντας μια ισχυρή εσωτερική αγορά». Παράλληλα επανέλαβε τις εκκλήσεις για δημιουργία «νέων κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης» — βιομηχανιών που τροφοδοτούν τις κινεζικές εξαγωγές, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και τα ρομπότ, υπενθυμίζουν οι FT.

Οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν επίσης σημαντικά τον Νοέμβριο, κατά 14,8% σε ετήσια βάση, έναντι 0,9% τον Οκτώβριο. «Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη των στοιχείων Νοεμβρίου», εξηγεί στη βρετανική οικονομική εφημερίδα, ο Λιν Σονγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της ING. Επισήμανε ότι η υποτίμηση του γουάν, σε αντιστοιχία με το δολάριο και το ευρώ, ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εξαγωγών, διευρύνοντας το εμπορικό πλεόνασμα με την ΕΕ. Προέβλεψε ότι η δυναμική των κινεζικών εξαγωγών θα διατηρηθεί και του χρόνου, αλλά θα αντιμετωπίσει αυξανόμενη αντίσταση από τους εμπορικούς εταίρους. «Ο Μακρόν είπε ότι η ΕΕ ίσως αυξήσει τους δασμούς κατά της Κίνας, άρα όλα αυτά δημιουργούν αβεβαιότητες. Υπάρχει επίσης η προοπτική ελαφρώς βραδύτερης παγκόσμιας ανάπτυξης, κάτι που θα επηρεάσει και τη ζήτηση για εξαγωγές».

Αναλυτές της Morgan Stanley, με επικεφαλής τον Τσετάν Αγια, εκτιμούν ότι η Κίνα οδεύει προς αύξηση του μεριδίου της στις παγκόσμιες εξαγωγές στο 16,5% έως το 2030, από 15% σήμερα, αμφισβητώντας ότι τα αυξανόμενα προστατευτικά μέτρα μπορούν να ανακόψουν αυτή την πορεία. «Δεδομένης της κυρίαρχης θέσης της Κίνας σε αναπτυσσόμενους τομείς υψηλής ανάπτυξης όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι μπαταρίες και η ρομποτική, πιστεύουμε ότι η Κίνα θα συνεχίσει να ενισχύει τη θέση της στη παγκόσμια μεταποίηση και στο εμπόριο», τόνισαν οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας σε έκθεσή τους.

