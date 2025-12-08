335
Εκτεταμένα επεισόδια σε Χανιά και Ηράκλειο: Αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό, πήραν στο κυνήγι με κατσούνες τα ΜΑΤ

Σε κλοιό διαδηλωτών τα αεροδρόμια «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και «Νίκος Καζαντζάκης». Πήγαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό, δακρυγόνα και πετροπόλεμος

Αγρότες κυνηγούν με κατσούνες άνδρα των ΜΑΤ στα επεισόδια των Χανίων
Εκτεταμένα επεισόδια σημείωνονται τη Δευτέρα κατά τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη, σε Χανιά και Ηράκλειο, με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου, διαδηλωτές να αναποδογυρίζουν όχημα της ΕΛ.ΑΣ, να προκαλούν ζημιές σε κλουβες. και να παίρνουν στο κυνήγι με κατσούνες, άνδρες των ΜΑΤ.

Στο Ηράκλειο οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να φτάσουν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης». Αστυνομικοί τούς απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών και ακολούθησε πετροπόλεμος.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, τόσο από την Εθνική Οδό, όσο και από την πόλη του Ηρακλείου.

Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και
-στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

Ιδιο σκηνικό και έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, όπου αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων.

Αγρότες που δήλωναν εξαρχής αποφασισμένοι να αποκλείσουν την κεντρική πύλη του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες με οχήματα των ΤΑΕ και μεταφοράς προσωπικού, απέκλεισαν την κύρια κεντρική οδική αρτηρία που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

