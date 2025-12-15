Το φλερτ του Τραμπ διχάζει την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά

Η ανοιχτή υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους εθνικιστές της Ευρώπης αποκαλύπτει ένα ρήγμα μεταξύ των μεγαλύτερων ακροδεξιών κομμάτων της.

Οπως έγραψε το Politico, ενώ το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει καλωσορίσει την ηθική υποστήριξη του Τραμπ, θεωρώντας την ως έναν τρόπο να κερδίσει εσωτερική νομιμότητα και να τερματίσει τον πολιτικό αποκλεισμό του, το Εθνικό Ράλι της Γαλλίας έχει κρατήσει τις αποστάσεις του, θεωρώντας την άμεση αμερικανική υποστήριξη ως πιθανό εμπόδιο.

Τα κόμματα, που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, έχουν από καιρό διαφορές – κυρίως λόγω ορισμένων σχολίων του γερμανικού κόμματος σχετικά με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, οι διαφορετικές αντιδράσεις τους απέναντι στη στάση του Τραμπ οφείλονται λιγότερο σε διαφορετικές ιδεολογίες και περισσότερο σε διαφορετικούς εγχώριους πολιτικούς υπολογισμούς, εκτιμά το Politico.

Ειδοποιός η διαφορά

Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι «οι ηγέτες του AfD γιόρτασαν τις πρόσφατες επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ στο κυρίαρχο ευρωπαϊκό πολιτικό προσωπικό και την εκ μέρους της έγκριση των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων, τα οποία επιδιώκουν να καταπολεμήσουν την πολιτισμική εξαφάνιση της Ευρώπης». Και συνέχισε με την ενδεικτική δήλωση του ευρωβουλευτή του AfD, Πετρ Μπιστρόν: «Αυτή είναι άμεση αναγνώριση του έργου μας! Πάντα αγωνιζόμασταν για την (εθνική) κυριαρχία, την απέλαση των μεταναστών και την ειρήνη, δηλαδή για όσα εφαρμόζει τώρα ο Τραμπ».

Ο Μπιστρόν, σύμφωνα με το Politico, «αυτή την εβδομάδα θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τους MAGA». Εν τω μεταξύ, και η ηγέτις του AfD, Αλις Βάιντελ, ενθουσιάστηκε με τη στρατηγική του Τραμπ. «Οι ηγέτες του AfD έχουν κάνει έναν απλό υπολογισμό, ότι η υποστήριξη του Τραμπ μπορεί να προσδώσει στο κόμμα λάμψη και αποδοχή, κάτι που θα το βοηθήσει να προσελκύσει περισσότερους ψηφοφόρους, ενώ ταυτόχρονα θα δυσκολέψει τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να αρνηθεί στην Εναλλακτική τη μελλοντική συγκυβέρνηση».

«Κατά καιρούς γελοίος»

Στη Γαλλία, αντιθέτως, το κόμμα της Λεπέν «είναι επιφυλακτικό όσον αφορά την ευθυγράμμιση με τον Τραμπ, ο οποίος είναι πολύ αντιδημοφιλής στο γαλλικό εκλογικό σώμα». Ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, έδωσε συνέντευξη στη βρετανική Telegraph και «σε γενικές γραμμές συμφώνησε με το αντιμεταναστευτικό project του Τραμπ», όμως «εναντιώθηκε στην ιδέα κάποιου ρόλου για τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσον αφορά την καθοδήγηση της γαλλικής πολιτικής». Είπε ο Μπαρντελά: «Είμαι Γάλλος, επομένως δεν είμαι ευχαριστημένος με την υποτέλεια. Δεν χρειάζομαι έναν Big Brother, όπως ο Τραμπ, που θα αποφασίζει για την τύχη της χώρας μου».

Και ο Τιερί Μαριανί, στέλεχος του κόμματος Λεπέν, εξήγησε στο Politico ότι ο Τραμπ δεν δείχνει ιδανικός σύμμαχος: «Ο Τραμπ μάς αντιμετωπίζει σαν αποικία με τη ρητορική του, ιδιαίτερα στην οικονομία και στην πολιτική. Βλέπουμε τον κίνδυνο αυτής της στάσης από κάποιον που δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, αφού δεν μπορεί να επανεκλεγεί, και που είναι πάντα υπερβολικός και κατά καιρούς γελοίος»…

Ο ιστότοπος σχολίασε ότι το κόμμα της Λεπέν έχει αποστασιοποιηθεί τόσο από το AfD όσο και από τον Τραμπ, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, για τις οποίες είναι φαβορί. Επιπροσθέτως σημείωσε ότι «πέρυσι, προσπαθώντας να καθαρίσει την εικόνα της από τα σκάνδαλα, η Λεπέν πίεσε για την αποβολή του AfD από την εξωκοινοβουλευτική ομάδα Identity and Democracy». Επιπλέον «οι ηγέτες του κόμματος ξέρουν ότι ο Τραμπ είναι εξόχως αντιπαθής στη Γαλλία, αφού ακόμη και οι υποστηρικτές της Λεπέν τον κρίνουν αρνητικά σε ποσοστό 56%».

Εξάλλου «η γαλλική Ακροδεξιά έχει περιορισμένο ενδιαφέρον για τον κοινωνικό συντηρητισμό και για τη θρησκεία, θεωρώντας τον τραμπισμό καθαρά αμερικανικό φαινόμενο που δεν μπορεί να μεταφερθεί στη Γαλλία».

Και κάτι τελευταίο, με ιδιαίτερη σημασία όμως: «Η Μαρίν Λεπέν δεν έχει κανένα συμφέρον να συνδεθεί με τον Τραμπ. Δεδομένου ότι συχνά κατηγορείται ότι υπηρετεί ξένες δυνάμεις, βασικά τη Ρωσία, δεν έχει τίποτα να κερδίσει αν χαρακτηριστεί πράκτορας του Τραμπ στη Γαλλία».

