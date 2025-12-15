Θρίλερ στο Χόλιγουντ: Νεκροί στο σπίτι τους ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του

Δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά σε σπίτι του σκηνοθέτη και ηθοποιού Ρομπ Ράινερ στο Λος Άντζελες την Κυριακή (14.12), όπως δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας που ενημερώθηκε για την έρευνα.

Αρχικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε αίτημα για βοήθεια το απόγευμα της Κυριακής και βρήκε έναν 78χρονο άνδρα και μια 68χρονη γυναίκα νεκρούς μέσα στο σπίτι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Αντζελες (LAPD) δήλωσε πως η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε αίτημα μέλους της οικογένειας Ράινερ, που επισκέφτηκε το σπίτι, στο Μπρέντγουντ, και βρήκε δύο ανθρώπους νεκρούς.

Ο Ρομπ Ράινερ έκλεισε τα 78 του τον περασμένο Μάρτιο, ωστόσο οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν άμεσα την ταυτότητα των δύο νεκρών, καθώς από το LAPD δήλωσαν ότι περιμένουν το ένταλμα για έρευνα στην οικία ώστε να το χαρακτηρίσουν και επίσημα σκηνή εγκλήματος.

Λίγο αργότερα εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε, σύμφωνα με το CNN, ότι ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Ράινερ, είναι νεκροί. «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Ράινερ έχει καταγραφεί ως ένας από τους πιο παραγωγικούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, με έργα που περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες των δεκαετιών του 1980 και 1990, όπως το «This is Spinal Tap» (1984), το «Stand by me» (1986) την εμβληματική ρομαντική κομεντί «When Harry Met Sally» («Οταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», 1989) με τους Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν και φυσικά το «A few good men» («Ζήτημα τιμής», 1991) με τους Τζακ Νίκολσον, Τομ Κρουζ και Ντέμι Μουρ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News