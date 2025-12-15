272
Ο Ρομπ Ράινερ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, στα παρασκήνια εκπομπής του NBC | Photo by: Lloyd Bishop/NBC via Getty Images
Πολιτισμός

Θρίλερ στο Χόλιγουντ: Νεκροί στο σπίτι τους ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του

Σαν σε αστυνομικό θρίλερ, ο διάσημος κινηματογραφιστής, δημιουργός επιτυχιών όπως το «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και το «Ζήτημα τιμής», και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί στην οικία τους στο Μπρέντγουντ

Protagon Team Protagon Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 07:04
Ο Ρομπ Ράινερ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, στα παρασκήνια εκπομπής του NBC
|Photo by: Lloyd Bishop/NBC via Getty Images
Πολιτισμός

Θρίλερ στο Χόλιγουντ: Νεκροί στο σπίτι τους ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του

Σαν σε αστυνομικό θρίλερ, ο διάσημος κινηματογραφιστής, δημιουργός επιτυχιών όπως το «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και το «Ζήτημα τιμής», και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί στην οικία τους στο Μπρέντγουντ

Protagon Team Protagon Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 07:04

Δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά σε σπίτι του σκηνοθέτη και ηθοποιού Ρομπ Ράινερ στο Λος Άντζελες την Κυριακή (14.12), όπως δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας που ενημερώθηκε για την έρευνα.

Αρχικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε αίτημα για βοήθεια το απόγευμα της Κυριακής και βρήκε έναν 78χρονο άνδρα και μια 68χρονη γυναίκα νεκρούς μέσα στο σπίτι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Αντζελες (LAPD) δήλωσε πως η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε αίτημα μέλους της οικογένειας Ράινερ, που επισκέφτηκε το σπίτι, στο Μπρέντγουντ, και βρήκε δύο ανθρώπους νεκρούς.

Ανδρες του LAPD έσπευσαν στο σπίτι του Ρομπ Ράινερ στο Μπρέντγουντ (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Ο Ρομπ Ράινερ έκλεισε τα 78 του τον περασμένο Μάρτιο, ωστόσο οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν άμεσα την ταυτότητα των δύο νεκρών, καθώς από το LAPD δήλωσαν ότι περιμένουν το ένταλμα για έρευνα στην οικία ώστε να το χαρακτηρίσουν και επίσημα σκηνή εγκλήματος.

Λίγο αργότερα εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε, σύμφωνα με το CNN, ότι ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Ράινερ, είναι νεκροί. «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Ράινερ έχει καταγραφεί ως ένας από τους πιο παραγωγικούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, με έργα που περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες των δεκαετιών του 1980 και 1990, όπως το «This is Spinal Tap» (1984), το «Stand by me» (1986) την εμβληματική ρομαντική κομεντί «When Harry Met Sally» («Οταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», 1989) με τους Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν και φυσικά το «A few good men» («Ζήτημα τιμής», 1991) με τους Τζακ Νίκολσον, Τομ Κρουζ και Ντέμι Μουρ.

 

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...