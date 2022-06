Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ καταργεί το δικαίωμα στην άμβλωση

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την Παρασκευή τη νομολογία επί της υπόθεσης Ρόου εναντίον Γουέιντ του 1973 που αναγνώρισε το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και τη νομιμοποίησε σε όλη τη χώρα, σε μία απόφαση που ερμηνεύεται ως νίκη από τους Ρεπουμπλικάνους και τους συντηρητικούς θρησκευόμενους που θέλουν να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις. Επιβεβαιώθηκε έτσι η προ εβδομάδων αποκάλυψη του Politico για τη γνωμοδότηση της αμερικανικής Δικαιοσύνης, η οποία είχε προκαλέσει πολιτική καταιγίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες (περισσότερα εδώ και εδώ).

Ειδικότερα, με ψήφους 6 – 3 της συντηρητικής πλειοψηφίας το δικαστήριο επικύρωσε τον υποστηριζόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους νόμο του Μισισίπι που απαγορεύει την άμβλωση μετά τη 15η εβδομάδα κύησης. Οι δικαστές απεφάνθησαν πως η νομολογία που επέτρεπε τις αμβλώσεις προτού το έμβρυο γίνει βιώσιμο εκτός μήτρας –ανάμεσα στην 24η και 28η εβδομάδα της κύησης– ήταν λανθασμένη επειδή το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν κάνει καμία ειδική αναφορά στα δικαιώματα άμβλωσης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, επικαλούμενα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα.

Υπενθυμίζεται πως ο νόμος του Μισισίπι είχε μπλοκαριστεί από κατώτερα δικαστήρια ως παραβίαση του δεδικασμένου του Ανώτατου Δικαστηρίου για τα δικαιώματα άμβλωσης. Η Jackson Women’s Health Organization, η μοναδική κλινική αμβλώσεων που παραμένει στο Μισισισίπι προσέφυγε εναντίον του νόμου του 2018 και είχε την υποστήριξη της κυβέρνησης του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το 2018 τον νόμο επικαλούμενος το δεδικασμένο στην υπόθεση Ρόου. Το πέμπτο εφετείο με έδρα τη Νέα Ορλεάνη κατέληξε το 2019 στο ίδιο συμπέρασμα.

Ο νόμος επιτρέπει τις αμβλώσεις όταν υπάρχει «ιατρικός λόγος έκτακτης ανάγκης» ή «σοβαρή ανωμαλία του εμβρύου» αλλά δεν προβλέπει εξαίρεση για τις εγκυμοσύνες που είναι αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας.

Επισημαίνεται πως η απόφαση Ρόου κατά Γουέιντ αναγνώρισε το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ που προστατεύει τη δυνατότητα της γυναίκας να τερματίσει την εγκυμοσύνη της. Το Ανώτατο Δικαστήριο σε μια απόφαση το 1992 (Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey) επανεβεβαίωσε το δικαίωμα στην άμβλωση και απαγόρευσε τους νόμους που επιβάλλουν ένα «υπερβολικό βάρος» στην πρόσβαση στην άμβλωση.

Μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για μία από τις πλέον σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνει η αμερικανική Δικαιοσύνη εδώ και δεκαετίες, μετασχηματίζοντας το πλαίσιο που καθορίζει την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Το CNN μίλησε για «κατάργηση» του δικαιώματος της άμβλωσης, ενώ επισήμανε πως «άνοιξε η πόρτα» για περιορισμό των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, λόγω της σύνθεσης του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Για τους New York Times, η απόφαση «καταργεί το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση μετά από σχεδόν 50 χρόνια» και θα οδηγήσει σε Πολιτείες όπου η άμβλωση θα απαγορευτεί ή θα περιοριστεί σημαντικά και σε άλλες που θα «παλέψουν» για την προστασία της.

Εξω από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ συγκεντρώθηκαν υποστηρικτές αλλά και πολέμιοι του δικαιώματος στην άμβλωση.

WATCH: Scene outside Supreme Court after Roe. v. Wade is overturnedpic.twitter.com/xfuAU5HWXW

— BNN 🇺🇸 Newsroom (@BNNUS) June 24, 2022