Βρετανία: Αισιόδοξος ο Οσμπορν για μια συμφωνία για τα Γλυπτά

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Τimes της Κυριακής, ο βρετανός πρώην βουλευτής των Συντηρητικών, υπουργός Οικονομικών επί μία πενταετία (2005-2010) και νυν διευθυντής της εφημερίδας London Evening Standard, Τζορτζ Οσμπορν, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στην Αθήνα.

«Πάντα έλεγα πως αυτό είναι το πιο δισεπίλυτο πρόβλημα του Βρετανικού Μουσείου εδώ και 200 χρόνια», απάντησε στον αστεϊσμό του δημοσιογράφου ότι αν ποτέ επέστρεφαν τα Μάρμαρα στην Ελλάδα, ο ίδιος θα… έτρωγε ένα φύλλο των Times.

«Oπότε θα πρέπει να είναι κανείς λίγο ταπεινός και να μη λέει με ευκολία ότι θα το λύσει. Είμαι ωστόσο αρκετά αισιόδοξος», συνέχισε ο Οσμπορν, ο οποίος, πέρα από την πολιτική, την οικονομία και τη δημοσιογραφία, έχει αγαστή σχέση και με τον τομέα του πολιτισμού.

«Αν όλοι κοιτάξουμε το πρόβλημα χωρίς παρωπίδες, θα δούμε ότι υπάρχει ένα σημείο σύγκλισης, μια λύση που θα ικανοποιήσει τόσο τα απολύτως κατανοητά αιτήματα της ελληνικής πλευράς όσο και τις δικές μας επιθυμίες και τις όποιες νομικές προϋποθέσεις. Αν το καταφέρουμε αυτό, πιθανόν να αποκομίσουμε και εμείς κάποια σημαντικά οφέλη», σημείωσε, χωρίς να επεκταθεί ως προς τα «οφέλη».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News