Νέα οδύσσεια για τους επιβάτες της Hellenic Train: Πλημμύρες και μπλόκα στη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Νέα προβλήματα στην πολύπαθη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης, δημιούργησε η σφοδρή κακοκαιρία στη Θεσσαλία, τα οποία χειροτέρεψαν τα μπλόκα των αγροτών.

Συγκεκριμένα, από το πρωί του Σαββάτου, έχει διακοπεί μέχρι νεωτέρας, η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα, τα οποία επηρέασαν την υποδομή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, σταματούν στη Λάρισα ή στο Λειανοκλάδι και οι επιβάτες συνεχίζουν το ταξίδι τους με λεωφορεία στην ενδιάμεση απόσταση, η οποία όμως διεξάγεται με καθυστέρηση και από παρακαμπτήριους δρόμους, λόγω των αγροτικών μπλόκων στην Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity, μέχρι νεωτέρας, θα πραγματοποιούνται ως εξής:

• IC 50 και IC 56 (από Αθήνα): θα τερματίζουν στο Λειανοκλάδι, όπου θα αναμένουν τους επιβάτες που έρχονται από Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα αναχωρούν εκ νέου προς Αθήνα.

• IC 51 και IC 57 (από Θεσσαλονίκη): θα τερματίζουν στη Λάρισα, όπου θα αναμένουν τους επιβάτες που έρχονται από Αθήνα. Στη συνέχεια θα αναχωρούν εκ νέου προς Θεσσαλονίκη.

Το τμήμα Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι θα εξυπηρετείται με λεωφορεία της Hellenic Train.

Μετά την οδική μεταφορά τους, οι επιβάτες θα μετεπιβιβάζονται σε αμαξοστοιχίες στη Λάρισα και στο Λειανοκλάδι αντίστοιχα, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών.» σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση της εταιρείας.

