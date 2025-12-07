Ιράν: Η νέα γενιά ράπερ αψηφά τους κανόνες ηθικής του καθεστώτος

Τα περιπολικά κατέφθασαν στο κεντρικό πάρκο της Τεχεράνης τη στιγμή που ο 19χρονος Αρσία και άλλοι 13 συνομήλικοι φίλοι του, αγόρια και κορίτσια, άρχισαν να ραπάρουν και να χορεύουν. Τα παιδιά ήξεραν ότι οι αστυνομικοί θα τους καταδίωκαν και άρχισαν να τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Ο Αρσία έχει ήδη συλληφθεί μία φορά πέρυσι, με την αστυνομία να καλεί τον πατέρα του να τον παραλάβει. Δύο ημέρες αργότερα επέστρεψε στο πάρκο.

Σε όλο το Ιράν, η Γενιά Ζ αψηφά την Ισλαμική Δημοκρατία με τρόπους που το καθεστώς δεν έχει αντιμετωπίσει στη 46χρονη ιστορία του, αναφέρει ρεπορτάζ της βρετανικής Telegraph. Εξοπλισμένοι με smartphones και συνδεδεμένοι με έναν κόσμο πέρα ​​από την κρατική τηλεόραση, οι νεαροί Ιρανοί απορρίπτουν τους κανόνες που διέπουν τη ζωή των γονιών τους – από την υποχρεωτική χιτζάμπ και τους περιορισμούς στον χορό μέχρι τα ραντεβού και τη μουσική.

Σε αντίθεση με τους γονείς τους, οι οποίοι μεγάλωσαν στα χρόνια του πολέμου Ιράν-Ιράκ και των αρχικών μέτρων καταστολής της Επανάστασης, η Γενιά Ζ είχε πάντα πρόσβαση σε πληροφορίες εκτός συνόρων. Τα μέλη της παρακολουθούν τι φορούν οι έφηβοι στη Σεούλ, ακολουθούν τις τάσεις του μακιγιάζ στο Λος Αντζελες και ακούν μουσική από όλον τον κόσμο. Κυρίως, όμως, αρνούνται να αποδεχτούν ότι η ζωή τους πρέπει να διέπεται από τους κανόνες του 1979.

Αυτή η μορφή «αντεπανάστασης» συναντάται παντού. Σε πάρκα, όπου έφηβοι χορεύουν με ραπ μουσική που επικρίνει την εκτέλεση κρατουμένων, σε διαμερίσματα, όπου ζουν μαζί ανύπαντρα ζευγάρια, στο Instagram, όπου νεαρές γυναίκες δημοσιεύουν βίντεο χωρίς χιτζάμπ, και στους δρόμους, όπου τα κορίτσια βγάζουν τις μαντίλες τους και περνούν καμαρωτά μπροστά από μέλη της αστυνομίας ηθών.

Η νέα γενιά επιδεικνύει πλήρη ασέβεια απέναντι σε κανόνες που θεωρεί άδικους. Αλλά αυτή η ανυπακοή έχει και συνέπειες: Η Ισλαμική Δημοκρατία επιδεικνύει μηδενική ανοχή και επιβάλλει μέτρα καταστολής, συλλαμβάνοντας τους νεαρούς και τις νεαρές και οδηγώντας τους μαζικά σε αστυνομικά τμήματα.

Ο ράπερ Αμπάς Νταγκαγκελέ γνωρίζει αυτές τις συνέπειες, καθώς φίλοι του έχουν συλληφθεί και βασανιστεί από τις Αρχές, ωστόσο δεν σταματά να γράφει και να ραπάρει στίχους. Γνωστός στην ιρανική νεολαία με το ψευδώνυμο Ρασάς, ο 22χρονος άραβας ράπερ εργαζόταν σε οικοδομές της Τεχεράνης την ημέρα και έγραφε τα τραγούδια του τη νύχτα. Τα θέματά του, οι διακρίσεις εις βάρος της αραβικής μειονότητας του Ιράν, η φτώχεια, νεαροί ακτιβιστές που «εξαφανίστηκαν»…

Πολλά από τα τραγούδια του είναι αυτοβιογραφικά. Οι στίχοι τους αναφέρουν ότι ως παιδί αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο και να καθαρίζει εκπαιδευτικά ιδρύματα, αντί να σπουδάζει σε αυτά. Στις 10 Οκτωβρίου οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν έφοδο στο σπίτι του, τον συνέλαβαν και κατέσχεσαν το κινητό του τηλέφωνο και τον εξοπλισμό για τις ηχογραφήσεις του.

Η σύλληψη του Ρασάς έγινε λίγες μέρες αφότου είχε δημοσιεύσει στο Instagram ιστορίες για έξι άραβες πολιτικούς κρατούμενους που εκτελέστηκαν στην πόλη Αχβάζ του νοτιοδυτικού Ιράν. Είναι ένας από τους τουλάχιστον 12 «ράπερ διαμαρτυρίας» της Γενιάς Ζ που συνελήφθησαν τους τελευταίους μήνες, καθώς οι Αρχές στοχοποιούν καλλιτέχνες που επικρίνουν την κυβέρνηση μέσω της μουσικής τους. Η καταστολή είναι συστηματική.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πρόσφατα βίντεο με εξαναγκαστικές ομολογίες τριών ράπερ της Τεχεράνης, του Ντανιάλ Φαρόκι –γνωστού ως «Μέσκι», που στα περσικά σημαίνει «μαύρος»–, του Αρνταλάν και του Σαγιάντ Σαχί. Η αστυνομία ασφαλείας της Τεχεράνης ισχυρίστηκε ότι συνέλαβε το τρίο για «δημοσίευση αντισυμβατικού περιεχομένου και αμφιλεγόμενων δημιουργιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Πηγές από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν στην Telegraph ότι ο Φαρόκι είχε γράψει τραγούδια ραπ επικριτικά για τις ιρανικές στρατιωτικές ενέργειες – ακόμα και εκείνων κατά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ. Στο βίντεο της ομολογίας του εμφανίστηκε χωρίς τη χαρακτηριστική μαύρη μάσκα που φορούσε σε όλα τα μουσικά του βίντεο για να προστατεύσει την ταυτότητά του, και ζήτησε συγγνώμη από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ενα άλλο βίντεο στην κρατική τηλεόραση έδειχνε τρεις καλλιτέχνες με ξυρισμένα κεφάλια, ημίγυμνους, να ομολογούν τα «εγκλήματά» τους και να ζητούν επίσης συγγνώμη από τις τοπικές αρχές. Οι ράπερ Αράς Σαγιαντί και Ασκάν Μογκαντάμ και ο συνθέτης Ρασάμ Σοχραμπί ομολόγησαν μπροστά στην κάμερα την ενοχή τους για «σωματική συμπλοκή και λεκτικές κακοποιήσεις σε δημόσιο χώρο».

Το εξευτελιστικό βίντεο προκάλεσε την οργή καλλιτεχνών και ακτιβιστών. Ο Τουμάζ Σαλεχί, ένας ράπερ που βρισκόταν την πτέρυγα των μελλοθανάτων, προτού οι διεθνείς πιέσεις εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του, καταδικάζει τα βίντεο. Μιλάει στην Telegraph για «πράκτορες που εκφοβίζουν, ασκούν πιέσεις, ξυρίζουν κεφάλια και εξαναγκάζουν σε δημόσιες αναγνώσεις ομολογιών μπροστά στην κάμερα».

Στα 46 χρόνια της ύπαρξής της η Ισλαμική Δημοκρατία απαγορεύει τις περισσότερες μορφές χορού. Ο Χαμενεΐ έχει αποφανθεί ότι ο χορός είναι εκτός νόμου εάν «υποκινεί τη σεξουαλική επιθυμία», ενώ έχει απαγορεύσει ρητά τους χορούς γυναικών μπροστά σε αγνώστους. Ως συνέπεια, η τέχνη του χορού έχει ουσιαστικά αφαιρεθεί από την ιρανική κουλτούρα. Μέχρι και τα μικρά παιδιά αποθαρρύνονται να χορεύουν.

Πολλές νεαρές Ιρανές δηλώνουν απαυδισμένες στην Telegraph για το γεγονός ότι τόσο το καθεστώς όσο και η γενιά των γονιών τους δεν τους επιτρέπουν να ζήσουν μόνες τους ή να συζήσουν με τους συντρόφους τους. Επί δεκαετίες, τα ανύπαντρα ζευγάρια που ζούσαν μαζί κινδύνευαν με σύλληψη. Αλλά σήμερα ορισμένοι γονείς έχουν αρχίσει να αποδέχονται διευθετήσεις που θα ήταν αδιανόητες μια γενιά νωρίτερα.

«Μας συλλαμβάνουν και προσπαθούν να μας αναγκάσουν να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε», λέει στη βρετανική εφημερίδα ο ράπερ Αρσία. «Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι η γενιά μου δεν έχει τίποτα να χάσει», συμπληρώνει με νόημα. Αυτή η πεποίθηση, που είναι διάχυτη στους δρόμους της Τεχεράνης, συνιστά τη σημαντικότερη πρόκληση για τη θεοκρατική Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στον σχεδόν μισό αιώνα της εγχώριας ηγεμονίας της.

