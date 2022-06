ΗΠΑ: Πολιτείες – «καταφύγια» θα εγγυώνται το δικαίωμα στην άμβλωση

Από τη Νέα Υόρκη ως την Καλιφόρνια, αξιωματούχοι, γιατροί και πολίτες δεσμεύονται να «αγωνιστούν», ώστε οι ελεγχόμενες από τους Δημοκρατικούς Πολιτείες τους, να αποτελέσουν «καταφύγια» που θα εγγυώνται σε εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες κάθε χρόνο το δικαίωμα σε μια ασφαλή και νόμιμη άμβλωση.

Στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, την τέταρτη σε πληθυσμό στις ΗΠΑ (20 εκατομμύρια κάτοικοι), πολιτικοί και επαγγελματίες υγείας προετοιμάζονται εδώ και εβδομάδες για τον περιορισμό του δικαιώματος στην εκούσια διακοπή της εγκυμοσύνης από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση που έγινε γνωστή την Παρασκευή, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ (περισσότερα εδώ), αλλά είχε γνωστοποιηθεί ήδη από τον Μάιο χάρη στη δημοσιογραφική επιτυχία του Politico.

Στην Πολιτεία αυτή ήδη βρίσκονται εν αναμονή λήψης υπηρεσιών άμβλωσης πολλές γυναίκες από συντηρητικές πολιτείες του νότου και του κεντρικού τμήματος της χώρας, ορισμένες από τις οποίες απαγόρευσαν τις αμβλώσεις στο έδαφός τους αμέσως μετά τη σχετική κρίση της αμερικανικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και οι ανάγκες «θα αυξηθούν δραματικά», σύμφωνα με τη Σάρα Μέλερ, επαγγελματία υγείας της ένωσης Brigid Alliance, η οποία πληρώνει για το ταξίδι, τη διατροφή και τη διαμονή γυναικών χαμηλού εισοδήματος που επιθυμούν να υποβληθούν σε άμβλωση.

Η οργάνωσή της βοηθά περίπου εκατό γυναίκες κάθε μήνα με τη Μέλερ να υπολογίζει ότι εφεξής «εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη άνθρωποι θα πρέπει να ταξιδέψουν εκτός των πολιτειών τους για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης που συνδέεται με την άμβλωση».

Η κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή την «οπισθοδρόμηση των δικαιωμάτων εκατομμυρίων Αμερικανών» και δεσμεύτηκε «να επενδύσει 35 εκατομμύρια δολάρια για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες για την άμβλωση». «Η Πολιτεία μας θα είναι πάντα ένα καταφύγιο για αυτές που αναζητούν να υποβληθούν σε άμβλωση», διαβεβαίωσε η Δημοκρατική πολιτικός, η οποία μετείχε το βράδυ της Παρασκευής –μίας «θλιβερής» ημέρας για τις ΗΠΑ κατά τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν– σε διαδήλωση χιλιάδων οργισμένων ανθρώπων στο Μανχάταν.

«Είναι παράλογο! Γυρίσαμε πίσω 100 χρόνια (…). Είναι παράλογο ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε γι’αυτό», αντέδρασε μία από τους συγκεντρωμένους, η Μπράντι Μισό. Στο Μπρούκλιν γυναίκες που μίλησαν την ίδια ημέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εξέφρασαν τη «λύπη» και τον «θυμό» τους. Η 21χρονη Λίλι Μπερνστάιν δήλωσε πως πλέον σκέφτεται αν θέλει «να αποτελεί μέρος αυτής της χώρας», ενώ η 36χρονη Ναμπίλα Βαλεντίν δήλωσε αντιθέτως: «Είμαι χαρούμενη που ζω στην πολιτεία της Νέας Υόρκης όπου αισθάνομαι ασφαλής και όπου τα δικαιώματά μου προστατεύονται».

