Κοντογεώργης: Προχωρούν στους πραγματικούς αγρότες οι πληρωμές που έχουμε υποσχεθεί

Ως το τέλος Δεκεμβρίου, θα εξοφληθούν οι αγρότες, τόνισε ο Θανάσης Κοντογεώργης, την Κυριακή, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του, ότι «θα βρεθεί λύση».

Μιλώντας στον Skai, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είπε ότι, «φέτος είχαμε μια δικαιολογημένη καθυστέρηση στις πληρωμές, επειδή υπήρχαν ανωμαλίες στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων».

Εξ αιτίας του διπλού κινδύνου των προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της αναστολής πληρωμών, ακολουθήθηκε η γνωστή διαδικασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξήγησε ο υφυπουργός και συνέχισε: «Αναλάβαμε την ευθύνη, στις 4 Νοεμβρίου ήρθαμε σε συμφωνία -τότε η αντιπολίτευση έλεγε ότι δεν θα προλάβουμε σε δύο μήνες- υποσχεθήκαμε ότι τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης -και καταβλήθηκε».

Υπενθύμισε ότι υπάρχουν 2.000 ΑΦΜ δεσμευμένα από την Οικονομική Αστυνομία και άλλα 44.000 ΑΦΜ για τα οποία απαιτήθηκε διαδικασία διασταύρωσης.

Για αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανέφερε ότι οι διασταυρώσεις ολοκληρώνονται και «οι περισσότεροι θα πληρωθούν».

Επιπροσθέτως, υπάρχουν 11.000 αγρότες που είχαν ζήτημα με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στην Κεντρική Μακεδονία κυρίως, όπου «θα βρούμε κι εκεί μια λύση», αλλά και 13.000 κτηνοτρόφοι που είχαν θέμα με τις βοσκήσιμες γαίες.

Εξ άλλου, διαβεβαίωσε, «όσοι δεν πήραν προκαταβολή, θα τα πάρουν όλα μέχρι το τέλος του χρόνου», ενώ «το ποσό που αναλογεί στη χώρα παραμένει το ίδιο».

Και, με τις αρχές του έτους και αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή υπόλοιπων σχημάτων (οικολογικά σχήματα κ.α.), όσοι είναι νόμιμοι και πραγματικοί δικαιούχοι, θα πάρουν το εναπομείναν ποσό, επεσήμανε.

Σε σχέση με τις αποζημιώσεις από τις καταστροφές που προκάλεσε ο Daniel, «από το σύνολο των αποζημιώσεων έχει πληρωθεί το 86% και απομένει 14% που θα πληρωθεί το επόμενο διάστημα», δήλωσε ο κ. Κοντογεώργης, που εξήγησε ότι «το προσωπικό δεν επαρκούσε, δώσαμε χρήματα στην Περιφέρεια να κάνει γρήγορα τις καταγραφές».

Υπάρχουν «περίπου 2.800 αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί», συμπλήρωσε, αλλά «τις επόμενες ημέρες θα δώσουμε για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου. Είναι όντως 2,5 χρόνια μετά, αλλά είναι 40 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δοθούν».

Συμπερασματικά, «κλείνει ο κύκλος όλων των αποζημιώσεων και, μαζί, στο τέλος αυτού του χρόνου για πρώτη φορά ο ΕΛΓΑ θα πληρώσει όλες τις καταστροφές που έγιναν το 2025. Δεν λέω ότι είναι ιδεατή η κατάσταση, οι πληρωμές θα γίνουν όμως», διαβεβαίωσε.

Ακολούθως υπενθύμισε ότι «πέρυσι σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό λύθηκε το θέμα της επιστροφής του Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, φέτος δώσαμε παραπάνω πλαφόν 50%».

Με την επισήμανση, επίσης, ότι «ακόμη δεν έχουμε ομογενοποίηση των αιτημάτων», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παρατήρησε ότι «ξέρουμε τα ειδικά αιτήματα κάθε περιοχής και θα τα αντιμετωπίσουμε».

Προφανώς «το ρεύμα είναι από τα αιτήματα που ενώνουν», γι’ αυτό και «κάναμε το πρόγραμμα “ΓΑΙΑ” που δίνει μια μακροπρόθεσμη ρύθμιση. Κάποιοι βρέθηκαν εκτός και δώσαμε μια δεύτερη δυνατότητα τον Νοέμβριο με νομοθετική ρύθμιση και θα ξαναμπούν».

Τέλος, «ήδη βρισκόμαστε σε μια διαδικασία με τους παρόχους».

Στο δια ταύτα, «έχω δει ότι μέσα από τον διάλογο και την κοινή κατανόηση των θέσεων λύνονται θέματα», είπε ο κ. Κοντογεώργης και «μέχρι στιγμής μεταξύ αστυνομίας και αγροτών στα μπλόκα υπάρχει καλή συνεννόηση. Σε καμία περίπτωση δεν θα εμποδιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία και πρόσβαση των ανθρώπων από παρακαμπτηρίους».

Στο ερώτημα, τι θα πράξει η κυβέρνηση αν κλείσουν λιμάνια, αεροδρόμια, παρακαμπτήριοι οδοί, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θα κλείσουν. Ευελπιστώ ότι δεν θα ξαναδούμε εικόνες, όπως αυτές που είδαμε στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι κουβέντα το “πάτα τον”. Χρειάζεται μια ψυχραιμία από όλους και όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Με ηπιότητα, με μετριοπάθεια – υπάρχει πλήρης κατανόηση των ζητημάτων και γνώση του τι συμβαίνει- θα βρούμε λύση», επεσήμανε.

